Decreto Riaperture Bis ufficiale: ecco tutte le date della ripresa

Dall'1 giugno si può tornare a consumare il bancone al bar

I nuovi orari del coprifuoco, che scompare in zona bianca

Il calendario delle riaperture

22 maggio: riaprono i centri commerciali nel weekend

24 maggio: riaprono le palestre

1 giugno: si cena al chiuso e si ritorna a consumare il caffè al bancone

Dall'1 giugno, si torna a cenare oltre che pranzare al chiuso

7 giugno: nuovo cambio d'orario per il coprifuoco



15 giugno: si possono organizzare le feste di matrimonio e i congressi

1 luglio: alle terme liberamente; riprendono fiere, congressi e convegni

Solo dall'1 luglio sarà possibile ritornare in piscina al chiuso

31 agosto: e le discoteche?

Una serie di nuovi allentamenti che seguono quelli avviati il 26 aprile e che hanno nella(alle 23 dal 19 maggio, alle 24 dal 7 giugno e sua cancellazione dal 21 giugno) e nellale principali novità. Nel testo, anche tutta un'altra serie di data che, progressivamente, porteranno al ritorno alla normalità grazie all'apertura delle palestre, dei centri commerciali, del catering, ecc.Come detto, la principale novità riguarda il coprifuoco e. Il decreto sposta la sua entrata in vigore un'ora avantiinvece,. Mentre sarà. Tutto questo vale per i territori in zona gialla (attualmente tutta Italia a eccezione della Valle D'Aosta). Nel caso in cui, nel corso dei prossimi monitoraggi (il primo dei quali è atteso per il 21 maggio), alcune Regioni dovessero conquistareAl momento, Abruzzo, Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Liguria hanno dati che fanno ben sperare.Contestualmente con il cambio d'orario del coprifuoco,Un margine orario che permette a ristoranti e bar di capitalizzare sul momento della cena, vero e propio core business per le attività di somministrazione.Dopo le proteste, l’ultima è avvenuta martedì 11 maggio in 1.200 gallerie commerciali così come già avviene nel resto della settimana.Possono ricominciare le attività neiDopo una lunghissima chiusura,; al chiuso quindi. A livello di regole, si dovranno tenere due metri di distanza fra gli utenti all'interno di locali in cui sia garantito il ricambio d'aria. Per l'accesso devono essere predisposti percorsi di entrata e uscita diversi. Se non si esegue l'esercizio, si deve indossare la mascherina. Per quanto riguarda la gestione degli spogliatoio, fatto salvo l'invito a presentarsi già cambiati per l'attività fisica, gli indumenti non possono essere lasciati negli spazi comuni ma conservati nel proprio zaino o in appositi contenitori sigillati. A discrezione del titolare della palestra il divieto o meno all'utilizzo delle docce.Finisce l’incubo delle chiusure (e dei dehors) per bar e ristoranti che ora possono tornare ad ospitare i clienti in sala . Decade così la limitazione presente nel precedente decreto che fissava le regole fino al 31 luglio e in cui per l’attività principe della ristorazione non era ancora stata indicata una data certa.i tavoli vanno sistemati almeno a un metro di distanza l'uno dall'altro, quattro clienti massimo allo stesso tavolo a e meno che non siano parte dello stesso gruppo famigliare, obbligo di utilizzare la mascherina quando non si è seduti al tavolo. Inoltre, si deve favorire la consultazione di menu digitali (o monouso) e il pagamento con strumenti cashless.Sempre l’1 giugno riprendere ancheAnche qui con distanza minima di un metro fra un avventore e l'altro. Un dettaglio non indifferente che, come ha sottolineato Fipe , salverebbe fatturati e sostenibilità ambientale con il recupero del 40% degli incassi giornalieri e la diminuzione delle 30 tonnellate di rifiuti di plastica prodotti al giorno fra bicchierini, bustine e cucchiaini.In questa dataAll'ingresso e all'interno dell'impianto si dovrà mantenere il distanziamento al momento e controllare che la stessa misura venga osservata al momento del deflusso. Obbligatorio indossare la mascherina. L’acquisto dei biglietti dovrà avvenire con modalità online. In generale, la presenza di pubblico dovrà rispettare una capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso. Regola quest'ultima che vale perScatta, attivo dallealle 5.00.Data da segnare in calendario per tutti gliche dopo mesi di rinvii e incertezzecon un ricevimento. Prospettiva che rappresenta un ritorno alla vita per le attività di catering e banqueting ferme da molti mesi e che, non fosse stato confermato l'anticipo della data, avrebbero dovuto attendere il primo agosto per tornare a lavorare.A livello pratico,, quindi: vaccinati, guariti dal Covid oppure in possesso di un test negativo effettuato non oltre 48 ore prima dell’evento. Stesse misure anche per i congressi. Per quanto riguarda, le novità principali sono due:, ossia la figura che dovrà controllare la corretta applicazione dei protocolli anti-contagio scelta fra i dipendenti dell'azienda che eroga il servizio di catering;, che può essere organizzato in modalità self service solo nel caso in cui siano presenti prodotti monoporzione e chiusi. Altrimenti tocca a un operatore servire gli ospiti.Aprono anche i cancelli dei Dopo il flash mob di Roma con tanto di mascotte al seguito, gli operatori dei parchi di divertimento hanno vinto la battaglia sull’anticipo.Aglisi potrò finalmente tornare per rilassarsi e godersi gli effetti benefici di spa e trattamenti. Decade, infatti, il divieto di ingresso alle terme per chiunque non abbia una necessità medica, curativa. Stesse regole valgono anche per i centri benessere Riaprono le corsie delleE sempre per la gioia di catering e banqueting,che, sebbene in estate siano meno frequenti, gettano le basi per il picco che ci si attende da settembre in poi.Ripartono anchesale bingo, sale scommesse e casinò; anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.Scade lo stato di emergenza e la validità del decreto. Resta però sul tavolo la questione discoteche . A Gallipoli e a Milano, la(l’associazione che raggruppa i titolari di locali da ballo) è pronta a organizzare degli eventi-test sulla scorta di quanto già avvenuto ad Amsterdam, Liverpool e Barcellona.