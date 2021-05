Da luglio si torna a licenziare. Con la Cassa integrazione si proroga il blocco

Primo Piano del 25 maggio 2021 | 11:23

B

Le nuove norme sui licenziamenti

La nota di Palazzo Chigi

Il percorso effettuato dal Decreto

Dibattito sulla proposta di Orlando

Le novità in tema di lavoro: contratto di rioccupazione, espansione e solidarietà

locco deifino ale possibilità per le imprese di utilizzare lacon l'impegno aper tutto il periodo in cui ne usufruiscono. Vieneper le aziende che avessero chiesto la cig Covid dall'entrata in vigore del decreto entro fine giugno. È questa la proposta definita “di mediazione” sostenuta nella serata di lunedì dal Premierper permettere al- inchiodato proprio a causa di questo nodo licenziamenti/cassa integrazione - di sbloccarsi ed essere pubblicato in Gazzetta ufficiale e di dare chiarezza sul futuro alle imprese in difficoltà, quelle dellae delsu tutte.L’annuncio è arrivato connella quali si legge: “All'esito di unsvolto sulla base delle proposte avanzate dal Ministro Orlando in Consiglio dei Ministri che prevedono un insieme più complessivo di misure pernella fase della ripartenza, è stata definita una proposta che mantiene la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza pagare addizionali fino alla fine dell'anno”.Il Decreto - che prevede un borsino da era fermo proprio perché il ministro al Lavoro,, aveva proposto a sorpresa e senza confronti che: se un’impresa chiede la Cassa integrazione Covid-19 entro fine giugno (dalla data di entrata in vigore del decreto legge) si vededal primo luglio,mentre utilizza la Cassa integrazione. “Nell'ambito di questo percorso resta aperto il confronto con le parti sociali”, aggiunge la stessa nota. Un’aggiunta significativa che lascia aperte molte porte e che ci tiene a non mettere il Decreto sul piano del: prendere o lasciare.La proposta di Orlando era stata criticata subito dalle imprese perché - a detta loro - mina la certezza del diritto e soprattutto è difficilmente applicabile. «Lo slittamento a fine agosto non va - aveva detto al Sole 24 Ore, vice presidente di Confindustria per le Relazioni industriali - non solo per il merito, ma per il metodo e per l’affidabilità dei rapporti tra noi e il ministro». La replica a questa nota che alimenta il gioco della parti è arrivata dai segretari generali di Cgil Lombardia, del Piemontedel Veneto, e dell’Emilia Romagnaaffermando che «l'unica cosa di cui non c'è bisogno in questo momento nel nostro paese è lo sblocco dei licenziamenti».e ridurre il più possibile gli effetti dello sblocco dei licenziamenti. Si tratta di sgravi al 100% fino a seimila euro per il(ossia contratti subordinati a tempo indeterminato legati a percorsi di formazione e periodi di prova di massimo sei mesi), nuove norme sui(le aziende in presenza di una perdita di fatturato del 50% potranno stipulare contratti che portano la retribuzione al 70% a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali) e l’estensione dei(che consente il prepensionamento dei dipendenti che si trovano a non più di 60 mesi dalla pensione) alle imprese da 100 dipendenti in su. A questo si aggiunge il rifinanziamento del bonus per gli stagionali: 1.600 euro a testa una tantum.