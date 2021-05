Festa Inter, rischio recidiva. Un danno a bar e ristoranti. La colpa? Di Lega Calcio e tifosi

Pubblicato il 04 maggio 2021 | 13:14

La festa interista di domenica



Il "no" della Lega Calcio alla Questura

La versione della Questura sull'episodio di domenica

Un piano a protezione dei ristoranti?

Serve più collaborazione a livello politico

è umano,è diabolico. E se la perserveranza oltrepassa anche un tentativo preventivo di fermarla, allora c'è proprio qualcosa che non va. Lo sbaglio, subito segnalato da Italia a Tavola a poche ore dal fattaccio , è rappresentato daiin piazza Duomo a festeggiare lo scudetto della loro squadra. La perserveranza sta nel fatto che gli stessi tifosi hannoin calendario alle 18. Il tentativo preventivo di fermare questo è stato delladel fischio d'inizio per non portare i festeggiamenti a ridosso del coprifuoco, ma la stessa ha detto di no, al momento. Così gli aperitivi sono a rischio:Perchè? Perchè laalla Questura su un tema bollente che comprende l'ordine pubblico, il pericolo di focolai, il rischio di incidenti e disordini per straschici di polemiche dopo gli assembramenti di domenica? E possibile che i- cittadini uguali a tutti gli altri - non comprendano che? Non per buonismo, non per moralismo, non per mettere a tacere la libertà delle persone e raffreddare emozioni e passioni già messe a dura prova da Covid e decreti, ma perchè in questo momento ci sono delle priorità. Al di là del fatto che la festa "calda" è già andata in scena domenica, perchè a questo punto non aspettare la fine del campionato? Mancano 19 giorni, a quel punto forse la curva si sarà abbassata e il caldo avrà fatto la sua parte,Detto questo, i cittadini sono liberi di agire (più o meno...), ma, imparziale e più conscio di quelli che sono i problemi di ordine pubblico (moltiplicati dalla situazione Covid) da gestire. Niente da fare, colpa che fa il paio con la pilatesca versione della«La gestione dell’ordine pubblico è unnon sempre collimanti, i cui risultati positivi non sono facilmente visibili perché consistono spesso in ciò che non accade». Così il prefettoha provato a spegnere le polemiche sulla festa (esagerata) dei tifosi interisti per le vie di Milano.Lo fa ricordando un principio fondamentale per chi si occupa di ordine pubblico:: «Di fronte a 30mila tifosi esultanti non si usano idranti, né ha senso transennare una città. Bisogna coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell’ordine pubblico e la tutela della incolumità delle persone». Ed è stato questo principio a guidare la gestione della festa. Il piano era stato studiato dal prefetto Saccone e dal questorea metà settimana nel vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza riunito in vista della possibile vittoria nerazzurra. Il questore aveva anche chiesto al Viminale e poi alla Lega calcio, la possibilità di anticipare la partita di sabato prossimo tra Inter e Sampdoria (alle 18 al Meazza) proprio per evitare festeggiamenti a ridosso del coprifuoco.Al centro del "piano scudetto" della Questura l’idea di proteggere alcune aree della città senza impedire ai tifosi di scendere in piazza. Il tutto cercando di coniugare ordine pubblico ed emergenza sanitaria. L’obiettivo di base però era «evitare incidenti di qualsiasi natura, che non ci sono stati», come sottolinea la prefettura. E di conseguenza «ridurre nei tempi le manifestazioni di festa, con il rispetto del coprifuoco,di un pomeriggio primaverile in zona gialla, così come è stato», sottolinea Saccone: «Chiudere piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo,». Da qui la scelta di lasciare libero accesso proteggendo la Galleria e il sagrato della cattedrale.Identico discorso per aree già «calde» come. Qui gli aperitivi dei milanesi e le passeggiate delle famiglie sono stati travolti dall'ondata di tifosi che ha respinto entrambi movimenti. E chi ci è andato di mezzo? Ancora i, in una domenica di grazia con sole finalmente primaverile e nessuna pioggia dal cielo. Domenica è previsto ancora sole, che laalcolico...Ma la speranza è anche a livello politico qualcuno chiami un time-out per calmare le acque, smetterla di utilizzare ogni episodio come pretesto per fare campagna elettorale e si faccia "quadrato" su ciò che sta accadendo nel Paese. Perchè dopo domenica, puntuale, è scoppiata la polemica politica . Se il presidente della Regione Lombardia,, si è limitato a dire che «l’importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza», si è inveceCon un tweet al velenoha in particolare attaccato il sindaco: «Non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80mila, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?». Sui social network, Sala si è difeso dagli attacchi politici ripostando proprio le parole del prefetto Renato Saccone («abbiamo valutato che chiudere piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo»). Poi, risponde alle parole di Salvini sull’uso dello stadio Meazza: «La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi - scrive Sala - E poi,», conclude accompagnando il suo post con l’hashtag #ministropercaso.