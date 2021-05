Questa non è la Milano da bere. È una città di cui vergognarsi

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 23:46

in 30mila in piazza per la vittoria dell'Inter: ma il covid dov'è?

a questo è davvero unO meglio. Siamo un Paese che vive di regole bizantine (p oter andare o meno al bagno nei ristoranti aperti con spazi all’aperto ) ma che è incapace di farle rispettare.Che l’Inter (la squadra in genere ritenuta “sfigata”) abbia finalmente vinto, meritatamente, uno scudetto è un evento storico e non può che fare rallegrare tutti, non solo i tifosi.Ma che il Sindaco, il Prefetto e tutte le altre autorità di Milano (compresi i virologi irriducibili come il professor Galli) abbianoè un pugno allo stomaco per chi, come il sottoscritto, da mesi invita i ristoratori (ingiustamente penalizzati) a rispettare le regole e ad avere pazienza.E se poi il divieto di lavorare è accompagnato solo da elemosine e i dipendenti ricevono pochi soldi di cassa integrazione (in ritardo) c’è più di qualcosa che non va.Ci è stato detto che era un sacrificio che si doveva fare per il bene della comunità.Già, ma che comunità è quella che per un gioco, dove i “padroni” cercavano di fregare tutti i tifosi per fare un supercampionato con cui guadagnare qualche miliardi esentasse in più, permette di buttare all’aria tutti i sacrifici fatti in mesi di lockdown o aree rosse?E se si accenderà un nuovo focolaio (certo) che nessuno si permetta di parlare di movida. I casi denunciati alla Rai per asembramenti alla Darsena o sui Navigli non sono nulla rispetto a questo insulto alle regole e alla prudenza di fronte al rischio Covid, che si vuole fare passare per goliardia... I guai combinati da Briatore & C l’anno scorso in Costa Smeralda potrebbero essere briciole rispetto alle conseguenze dei 30mila ammassati nelle vie del centro di Milano.E dov'erano le forze dell'ordine? Forse erano a controllare che non ci fossero clienti di bar o ristoranti nelle sale interne?Abbiamo assistito, impotenti e come annichiliti, ad uno spettacolo vergognoso di cui il sindaco Sala dovrebbe chiedere scusa, in ginocchio, a tutti gli italiani. E il prefetto dovrebbe essere dimissionato senza nemmeno pensarci.Ma che fanno i politici? Discutono sul coprifuoco o si accapigliano sulla lite Fedez-Rai-Salvini sulla “censura”...Francamente un Paese così non ci piace più.Oppure non è governato ed è ora che qualcuno reagisca.La ferità di una Milano “interista” in questo modo ce la saremmo potuti davvero evitare.E questo al di là del giusto tributo e onore ai campioni che hanno vinto.