Il raduno dei tifosi a Milano? Uno schiaffo per il catering ancora bloccato dal divieto di feste

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 19:02

Catering ancora bloccato, ma le sitituzioni non intervengono sulle feste abusive



Capurro (Anbc): «Gli eventi creano rischi? Allora come è stato possibile il raduno dei tifosi?»



Oltre il danno, la beffa? Il precedente "calcistico" di Atalanta-Valencia



Un settore a rischio ed esposto all'abusivismo

Scoppia la polemica Salvini-Sala e il Prefetto si chiama fuori

andata in scena domenica pomeriggio in piazza Duomo, a Milano ha lasciato di stucco l'Italia intera per la mancanza di rispetto delle norme anti-Covid ,.come abbianmo denunciato per primi ieri.che si è chiesto come mai una cosa del genere sia stata concessa (con il risultato di un assembramento di massa che ha coinvolto 30mila persone) mentre si tengono ancora chiusi bar (al bancone), ristoranti (al chiuso) edi ogni tipo. A partire dai matrimoni.Non soprende, quindi, che fra le reazioni trasversali al raduno dei tifosi interisti davanti al Duomo ci sia quella di, Associazione nazionale banqueting e catering: «. Trentamila persone, una sull’altra, senza alcun distanziamento e in molti casi senza mascherina.almeno fino ad agosto. Con quale faccia le istituzioni potranno addurre ancora questa motivazione dopo lo scempio a cui abbiamo assistito?». Queste le domande poste con forza alle istituzioni incapaci di impedire l'assembramento sotto la Madonnina ma rigide nel concedere che le feste e gli eventi possano riprendere secondo protocolli già molto stringenti e condivisi dagli operatori.«Mi auguro che i comportamenti irresponsabili di ieri non provochino eventuali ulteriori restrizioni», si è augurato Capurro. Un risultato che rappresenterebbe un danno e una beffa per la ristorazione (e non solo) che nel corso dell'ultimo anno e mezzo ha dovuto fare i conti con restrizioni che spesso mancavano della giusta base scientifica per essere compresi; mentre ormai abbiamo capito tutti che«La nostra associazione promuove quotidianamente il rispetto della legalità, anche quando le norme imposte ci vedono in disaccordo, anche quando trovano nei nostri imprenditori il capro espiatorio da ben 14 mesi.per una situazione che ci vede sull’orlo del collasso totale. Ogni qual volta crediamo di aver toccato il fondo accade qualcosa che ci fa ricredere , e le immagini di ieri sera sono la conferma. L’ennesima beffa che siamo costretti a digerire. Se le conseguenze di questa situazione saranno il fallimento delle nostre imprese e la disoccupazione di tutti i dipendenti, qualcuno dovrà assumersene la responsabilità», ha affermato perentorio Capurro.Il, infatti, è che l'attuale blocco delle feste (come i banchetti di matrimonio o i ricevimenti privati) così come la sostanziale assenza di eventi fieristici e congressuali durante l'estate (che da calendario possono riprendere, rispettivamente il 15 giugno e il primo luglio) facciaUna situazione difficile in cui la volontà di "cavarsela da soli" è sempre più dietro l'angolo andando a fomentare il fenomeno dell'abusivismo. «Il decreto è scritto male - aveva affermato lo stesso Capurro a Italia a Tavola la scorsa settimana - per quanto riguarda la nostra categoria. Questo lascia spazio a operatori che, per ignoranza o poca attenzione ai protocolli danno per possibili ricevimenti che non lo sono. Magari proponendo protocolli “fatti in casa” che, però, non sono validati dalle autorità. Ovviamente, c’è da riconoscere, di fondo, la paradossalità della situazione: a noi operatori del banqueting e catering è permesso di essere attivi come tutte le altre aziende che esercitano un’attività di ristorazione, ma sono vietate tutte le occasioni in cui potremmo lavorare».E puntuale è intanto scoppiata la polemica politica. Se il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è limitato a dire che «l’importante è che non si verifichino più.: «Non poteva far entrare 20mila tifosi in uno stadio che ne contiene 80mila, invece di tacere e scappare?Sui social network,ripostando proprio le parole del prefetto(«a»). Poi,sull’uso dello stadio Meazza: «La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi - scrive Sala - E poi,», conclude accompagnando il suo post con l’hashtag #ministropercaso.

Per tornare al Prefetto, che non sembra proprio vergognarsi della resa dello Stato di fronte a questa violazione delle norme, ha detto che di fronte a trentamila tifosi esultanti «circa diecimila nel picco in piazza Duomo, non si usano idranti, né ha senso transennare una città. Si opera per evitare incidenti di qualsiasi natura, che non ci sono stati». Sempre per lavarsi le mani, di «spontanea quanto incontenibile euforia collettiva» parla invece una nota ufficiale della Questura di Milano: «Hanno partecipato appassionati sportivi, curiosi, tifosi, ultras e famiglie dando vita a gruppi eterogenei in disorganico movimento che si sono dedicati ai festeggiamenti spesso incuranti delle cautele da adottare per la diffusione della pandemia. I servizi di ordine e sicurezza pubblica si sono sviluppati cercando di scongiurare la concentrazione di un’unica massa di persone in un’unica area critica e cercando altresì di evitare azioni di contrasto delle Forze dell’ordine verso la folla che festeggiava comunque pacificamente». Del resto, tranne un caso circoscritto in largo Cairoli, «non si sono registrati momenti di conflittualità o tensione».

E con queste parole si certifica davvero l’incapacità delle istituzioni ad affrontare una situazione che non coinvolgeva tanto problemi di ordine pubblico, ma di sicurezza sanitaria, ragione per la quale si sono chiusi i locali. Ai lettori il giudizio finale.