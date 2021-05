Ristoratori ecco il Fondo Perduto Bis, come attingere dai "14 miliardi"? Ecco cosa fare

Primo Piano del 04 maggio 2021 | 12:33

Sostegni bis, il Governo mette sul tavolo 14 miliardi di aiuti a fondo perduto



Aiuti a fondo perduto: 14 miliardi a disposizione



Un parametro, due date: le perdite 2020-2019 oppure 1 aprile 2020-31 marzo 2021



Aiuti secondo soglie decrescenti

60% della perdita con fatturato 2019 fino a 100.000 euro,

50% sopra i 100mila e fino a 400mila,

40% sopra i 400mila e fino a 1 milione,

30% sopra 1 milione e fino a 5 milioni,

20% sopra i 5 milioni e fino ai 10.

Per accedere agli aiuti a fondo perduto rimane il vincolo della riduzione di fatturato di almeno il 30%



Meccanismo intricato, ma c'è la possibilità di un'integrazione



Credito dimposta al 60% per gli affitti commerciali



Tari e Cosap, ai Comuni i fondi per la rimodulazione e sospensione

Sospesa la Cosap fino a fine anno per la gioia dei ristoratori che hanno spazi all'esterno



Imu, salta il pagamento dell'acconto

Canone Rai sospeso



Estesa a fine anno la garanzia Sace

on una dotazione di circa 40 miliardi di euro,. Primo step, la discussione della misura economica in aiuto delle attività colpite dalla crisi sanitaria (bar e ristoranti in testa) nel prossimo Consiglio dei ministri atteso per metà settimana.Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese, c’è grande attenzione sul. Secondo il meccanismo per la ripartizione degli aiuti,. Ma stavolta il richiedente potrà scegliere il periodo di riferimento in base al quale calcolare la quota di ristoro economico che gli spetta.In caso si scelgail contributo sarà uguale a quello in via di erogazione in queste settimane e arriverà in automatico a chi già ha fatto domanda e ha ricevuto il bonifico dall'Agenzia delle Entrate (per uni, pari a quello messo a disposizione dal primo decreto Sostegni). In aggiunta, si potrà optare per(per un).In ogni caso,che vanno dal 60% per aziende con fatturato pre-crisi fino a 100mila euro al 20% per fatturati fra i 5 e i 10 milioni. Gli aiuti, infatti, si rivolgono, come accaduto già a marzo, alle partite Iva fino a 10 milioni di euro che nel periodo di riferimento abbiano registrato. Ricapitolando:Il meccanismo messo in campo dal Governo appare quindi, almeno superficialmente, un po’ intricato ma. Se una attività ha incamerato una certa cifra a marzo a seguito del primo decreto sostegni , riceverà la stessa cifra anche nelle prossime settimane. Manel caso in cui decida di indicare come periodo di riferimento il lasso di tempo 1 aprile 2020-31 marzo 2021 nel quale le perdite sono state superiori.Detto diversamente,(pensiamo al comparto dell’ospitalità montano, per esempio) con l’Italia stretta perlopiù in zone di colore arancione e rosso rispetto al primo trimestre 2020 in cui gennaio e febbraio si erano salvati dalle conseguenze del successivo stato di emergenza che aveva portato al primo, durissimo, lockdown a partire da marzo.Un altro grande tema che sarà affrontato dal decreto è quello dei. Secondo la bozza del decreto, sarebbe previsto. Si tratta del caro e vecchio(50% per gli affitti di ramo d’azienda) sui canoni relativi ai mesi da gennaio a maggio di quest’anno, scadenza cui viene allineato il credito d'imposta previsto per le strutture turistico-alberghiere. Per la misura vengono stanziati quasi 2,3 miliardi. Sul fronte “costi fissi” si trova anche la voce, la tassa sui rifiuti. Per gli sconti alle imprese sarà messo a disposizione dei Comuni un fondo di 600 milioni di euro. In questo modo, viene colmato quel vuoto normativo che impediva agli enti locali di agire in autonomia con il rischio di mettere a repentaglio la tenuta delle casse comunali. Stessa cosa avviene per la, la tassa sull’occupazione del suolo pubblico ( tema messo al centro della discussione anche dall'Anci nelle ultime linee guida diramate per la concessione del plateatico) che sarà esentata fino al 31 dicembre grazie a uno stanziamento di 165 milioni di euro.Il decreto Sostegni bis affronta anche la questione Imu.dell’Imposta municipale unica; circa 216 milioni quelli a disposizione per sostenere questa manovra.Infine, sempre per quanto riguarda i costi fissi,per pub, bar e ristoranti fino a fine anno.Sul piano del, attualmente in vigore fino al 30 giugno. L'sstensione vale per tutto il perimetro dei prestiti per i finanziamenti erogati prima di marzo 2020 e solo per la quota capitale delle rate per i prestiti che scadono tra luglio e dicembre 2021.(da luglio, però, per i finanziamenti fino a 30mila euro la garanzia scende dal 100 al 90%).