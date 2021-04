Taglio ai costi fissi, sostegni mirati. Dal Governo ristori veri ai ristoranti

Pubblicato il 15 aprile 2021 | 10:37

Dal Governo il salvagente ai ristoranti

Gli obiettivi del Sostegni bis

Stoppani: Se la bozza sarà confermata, saremo molto soddisfatti

Il progetto di Giorgetti

Pronti sostegni mirati all'accoglienza

ersono in arrivo ristori veri che si baseranno sulla perdita di bilancio, ma non solo perché il Governo nello stilare ilda 40 miliardi prevede anche di tagliare i costi fissi e sospendere alcuni versamenti fiscali (Imu e Tosap su tutti) oltre a intervenire sugli affitti. Insomma finalmente sembra che all’che da un anno sta annegando verrà gettato undegno di questo nome.Il tutto è ancora in, se ne discuterà nel pomeriggio di giovedì, per questo il presidente Fipe,si dice soddisfatto ma con pacatezza per evitare brutte sorprese e delusioni.Il Decreto Legge Sostegni bis si profila come un intervento combinato tra emendamenti al, ora in Senato, e il decreto Sostegni che sarà varato dal governo alla fine del mese proprio in coincidenza delle possibili prime riaperture che sono state confermate anche questa mattina dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri il quale però ha spiegato che tutto dipenderà da vaccini e ricoveri . L’dichiarato è: rafforzare gli aiuti alle imprese, intervenendo suiCon gli emendamenti al primo decreto verrebbero sospesi alcuni versamenti, dall’Imu alla Tosap, e previsti crediti d’imposta sugli affitti e tagli alledegli esercizi commerciali, mentre col secondo decreto si interverrebbe sulla liquidità (proroga della moratoria sui prestiti e allungamento del periodo di rimborso) e sui nuovi indennizzi.Come detto la principale novità allo studio, annunciata dal ministro dello Sviluppo,è rappresentata da un passaggio dal ristoro sulla perdita di fatturato a quello sulla perdita di bilancio. Niente più e niente meno di ciò che lachiede da un anno e che anche nell’ultimo incontro avvenuto martedì dopo il vertice in piazza S.Silvestro a Roma ha sottoposto al Ministro.Per questo il commento del presidente Stoppani è di soddisfazione: «Aspettiamo la firma sul decreto - ha detto - perché parlare quando ilè ancora unaè sempre rischioso e può nascondere delusioni e sorprese. Ad ora però si può dire che ciò su cui si sta lavorando è positivo a cominciare dal raddoppio della cifra che passa da 20 a 40 miliardi. Ma oltre al rafforzamento degli indennizzi ci sono anche gliparalleli, dalla fiscalità, ai costi fissi senza dimenticare il nuovo parametro per cui questi soldi verranno distribuiti. Se davvero ci sarà questaannunciata che punta a non disperdere i fonti saremo assai soddisfatti, ci sentiremo finalmente considerati».Giorgetti ha spiegato che per «alcune categorie, quelle che hanno subito l’arresto dell’attività », la «valutazione corretta» del danno «dovrebbe basarsi non tanto sulla diminuzione del(parametro usato col dl Sostegni e negli altri decreti precedenti, aspetto che aveva fatto infuriare la categoria ndr.), quanto sulla diminuzione del, che è la sintesi tra fratturato e costi, sia variabili sia fissi». Col prossimo decreto «il tentativo è di andare verso un indicatore di risultato di esercizio. Naturalmente questo sconta un problema: dobbiamo aspettare l’dei».Come uscirne? I prossimi, ha spiegato, potrebbero prevedere un acconto ancora basato sul calo di fatturato, e un saldo a giugno o luglio, parametrato sulla perdita di esercizio. Per i nuovi indennizzi il prossimo decreto dovrebbe stanziare all’incirca il doppio rispetto al primo dl Sostegni:. In tutto, il nuovo provvedimento dovrebbe mobilitare una quarantina di miliardi, attingendo a un aumento del deficit 2021. Ieri, infatti, il consiglio dei ministri ha discusso del nuovo «scostamento di bilancio» che il governo varerà oggi insieme con il, il Documento di economia e finanza. Il nuovo scostamento, che si somma ai 32 miliardi già utilizzati per finanziare il primo dl Sostegni, spingerà il2021 verso l’11%, contro il 9,5% dell’anno scorso. Aumenterà anche il debito pubblico in rapporto al Pil, ma ci sarà una spinta di qualche decimale sulla crescita dello stesso prodotto interno lordo nel 2021, che dovrebbe essere del 4,2-4,3%.Circa mezzo miliardo del nuovodovrebbe essere subito dirottato in, dove è in discussione il primo dl Sostegni, con l’obiettivo di portare a circa un miliardo le risorse disponibili per gli emendamenti e permettere di finanziare alcune misure di ristoro dei costi fissi . Per i commercianti dovrebbe essere sospesa la rata di giugno dell’e la Tosap, la tassa di occupazione del suolo pubblico, prorogato il credito d’imposta sugli affitti ( uno dei temi più bollenti di tutto questo periodo di crisi ), tagliate le bollette die il canone Rai.Il piatto forte del prossimo decreto saranno appunto i sostegni, ma ci saranno anche le misure sulla: proroga, probabilmente alla fine dell’anno, dellasui prestiti e allungamento del periodo di restituzione degli stessi. Infine, il governo chiederà al Parlamento anche uno scostamento di bilancio pluriennale per il fondone (si parla di almeno 35-40 miliardi) pluriennale per finanziare le opere che non rientreranno nel, come per esempio l’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, la linea Roma-Pescara e gli interventi sui porti. La primadovrebbe scattare nel 2022 ed essere di circa 5 miliardi.