Tempo di pipì al ristorante. Quando la legge è da dementi

l tema farà sorridere i più. Ma è. Nei bar e nei ristoranti che lavorano con spazi all’aperto, è possibile accedere ai bagni? Ne abbiamo già scritto più volte e abbiamo indicato che, ovviamente, dovrebbe essere possibile. Ma non è sicuro al 100% tanto che c’è chi, richiamandosi alla normativa in vigore, sostiene che “”. E se lo scrive una testata autorevole come il Sole 24Ore, c’è da cominciare a porsi qualche dubbio. Al punto che non sono pochi i gestori di locali che stanno inondando di domande le Prefetture per capire come comportarsi. Ma, guarda caso, su una questione non poi così banale, come diciamo dal primo giorno . Non lo fa il ministero degli Interni, che pure ha idee chiarissime (si fa per dire) sul consumo al bancone di un bar… E non lo fa nemmeno il ministero della Salute, che di “pipì” pare volersi occupare solo se ci sono di mezzo analisi delle orine o magari una prostatite.Ora, al di là dell’ironia, ci piacerebbe capire. Se obblighi ci devono essere , questi dovrebbero riguardare solo la. O meglio, va bene vietarlo a chi non è seduto al tavolo, ma come non permettere di lavarsi le mani prima e dopo avere pranzato, espletare un bisogno fisiologico o anche solo controllare il trucco allo specchio?Forse che dopo l’apertura di cinema, stadi, palazzetti dello sport, piscine e palestre gli utenti se la devono fare addosso? Anche solo per buon senso, dovrebbe essere chiaro a tutti che(senza i quali non si può nemmeno avere la licenza per somministrare cibo o bevande…)Ma anche la “pipì” diventa una questione politica o comunque fa discutere. Si tratta di una situazione assurda, da caduta dell’impero bizantino, ma che purtroppo attesta di come siamo caduti in basso. Anzi, visto il tema, ci sarebbe da dire che siamo proprio nella m…!Ma poi, per essere franchi,Chi può controllare se l’evacuazione del bambino o di chi ha preso un colpo di freddo alla pancia (mangiando all’aperto in questo periodo non è infrequente...) sia una “necessità” da espletare in loco o si possa risolvere con una corsa a casa? Andiamo, qui non è più nemmeno buon senso, è solo stupidità distillata allo stato puro.Certo, potrà obiettare qualcuno, siamo in Italia e qualcuno potrebbe fare il furbetto. Ma, escludendo la corsa al bagno come nuovo trend del post pandemia,… e qui si apre l’altro buco nero (scusate il riferimento) di questo ridicolo decreto:. Ma anche in questo caso nessuno risponde e come al solito piove sul bagnato. Basta che a bagnarsi non siano le mutande di chi per troppo rispetto di una normativa idiota cerca di trattenersela fino a casa.