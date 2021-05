Volano i pagamenti digitali. Il Pos mobile come il Telepass

Pubblicato il 14 maggio 2021 | 11:01

Boom di pagamenti digitali

I dati di Nexi

Quanto piace il Pos mobile

Bene anche i micropagamenti

Contante quanto mi costi!

Scontro tra Davide e Golia

stanno vivendo il loro periodo di. Complice lache ha annullato ogni tipo di contatto, anche per pagare il conto alo la spesa alla cassa del, i numeri delle transazioni sono vertiginosi. NelSignifica che il calo rispetto al 2019 è stato -0,7%, praticamente un nulla che di questi tempi significa aver fatto bingo. Nexi, azienda italiana leader nel settore di pagamenti elettronici, ammette che quello che i pagamenti digitali hanno fatto in un anno si pensava potessero farlo in 4-5 anni. Studi del Politecnico di Milano dicono che se fino alNexi dal canto suo ha registrato un aumento sul pagamento ), ma ne ha registrato uno gigantesco anche nelle: sul mercato italiano le operazioni sono cresciute dell’80%.A cosa è dovuto questo boom? Senza dubbio alla pandemia che ha costretto tutti a, ma anche ai nuovi modi di vendere soprattutto nel mondo della ristorazione e poi ad un boom ancora piùreso quasi obbligatorio in particolar modo a primavera 2020 nel primo lockdown. Basti pensare che l’anno scorsoProprio i nuovi modi di fare ristorazione - da leggersi,- hanno anche spinto la vendita dei Pos mobili che secondo l’osservatorio SumUp, fintech specializzata in lettori die soluzioni di pagamento per PMI e piccoli commercianti, hanno visto una crescita delDel resto il mobile Pos (lo strumento che può essere utilizzato ovunque, non necessariamente in cassa). Va da sé che i rider l’hanno sfruttato al meglio, ma anche i, glie ora pure i ristoratori che possonoe si evitano ogni volta il tragitto tavolo-cassa. Si tratta poi di un servizio al cliente che così può tenere sempre in mano la carta senza perderla di vista per qualche minuto (il tempo in cui il cameriere la porta alla cassa per effettuare la transazione). In generale il pagamento digitale, evita gli assembramenti, è sicuro e Covid-free; i clienti lo intendono sempre di più come ilper le autostrade che costa sì una tariffa fissa mensile, ma minima e lo fanno volentieri. I commercianti, naturalmente, cavalcano l’onda e se ne dotano, ancheSenza dimenticare che i pagamenti digitali stanno andando forte anche per i, come il classico caffè al bar. In questo caso Nexi non ha ancora dati frazionati su questa tipologia, ma riferisce con una certa sicurezza che lae che il margine è stellare perché prima del Covid erano rari i micropagamenti digitali. Il Cashback si è rivelato un flop dal punto di vista dell’economia del Governo, ma ha senza dubbio spinto questa nuova tendenza.Contestualmente, a favorire i pagamenti digitali c'è anche tutto quello che sta succedendo a. Le banche si trovano a dover gestire i nuovi costi della gestione della liquidità dei clienti. La Banca centrale europea impone loroi e quindi per le banche non è più conveniente - anzi, controproducente - che i clienti abbiano troppi soldi sul conto corrente, come nel caso di Fineco, di Unicredit e Bper. Questa situazione sta portando alcuni istituti a prendere misure contro l’eccesso di liquidità. L’ultima banca in ordine di tempo ad aver preso una decisione radicale è il gruppo, che da luglio eliminerà del tutto il denaro contante e diventerà «».Ma oltre alla difficoltà di trovare un punto di prelievo automatico soprattutto per chi abita in regioni dove la presenza diè più bassa, a breve potrebbe arrivare un cambiamento significativo dal punto di vista dei costi per i consumatori., la società che gestisce da quasi 40 anni i circuiti di pagamento e prelievo più diffusi e conosciuti in Italia e che ha come socie 125 banche italiane, ha studiato un progetto di revisione dei costi - riportato dal Corriere della Sera - che è al vaglio di un’istruttoria dell’. «Tra le novità più importanti - scrive l’Autorità garante della concorrenza e del mercato - si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo - da parte del consumatore - direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’». Che cosa vuol dire? Che se questo modello dovesse essere approvato,(se previsto dalle sue condizioni contrattuali) che è pari a 0,5 euro a prelievo, bensì una commissione di importo diverso a seconda della banca dove ritira. I consumatori rischierebbero di non sapere a priori i costi di prelievo. La commissione, oltre a non essere nota fino al momento del prelievo, potrebbe anche essere più alta, perché decisa discrezionalmente da ciascuna banca., ma la decisione della revisione del modello è oggetto di critiche anche all’interno della stessa bancomat spa. Se dovesse essere approvato il cambiamento, le banche piccole che hanno una presenza meno capillare e quelle che hanno puntato sul digitale avrebbero uno svantaggio, perché sono i loro clienti a utilizzare maggiormente gli Atm delle altre banche e