Più sicurezza nel fuori casa? C'è iUTA, il sistema ammazza-Covid

Primo Piano del 18 novembre 2020 | 13:30

UTA è il sistema di filtraggio che riconosce e neutralizza virus e batteri compreso il Covid, consentendo di vivere i luoghi chiusi senza protezioni, ma con il distanziamento. Il test al ViVa di Milano . Ne sappiamo di più parlandone con, ceo di NeoruraleHub e titolare del brevetto.: iUTA è un sistema di sterilizzazione dell’aria che abbatte il 99,9% dei virus (tra cui Covid-19) e oltre il 91% dei batteri. In effetti si dovrebbe leggere "ai-UTA" alla Apple, così in italiano diventa "Aiuta".: In sostanza applicato alle "unità di trattamento aria" dei sistemi di condizionamento e climatizzazione degli ambienti chiusi combina gli effetti sterilizzanti dei raggi UV-c , un sistema di campionamento genomico di Dna e Rna a monte del sistema e a valle dello stesso, certificando l’abbattimento. Il nostro sistema di intelligenza artificiale applicato mantiene le tolleranze del sistema all’interno di parametri che confermano il funzionamento della macchina, controllando e reimpostando se serve temperatura, contenuto igrometrico, velocità e decadimento o meno dell’efficienza delle lampade. È il primo sistema di questo tipo per cui non è che si debba avere fiducia che funzioni, noi lo dimostriamo!: Non solo i ristoranti, anche i supermercati, i teatri, i cinema, i palazzetti dello sport indoor, le navi da crociera, gli aerei, i nosocomi, le rsa ed altri luoghi chiusi.: Certamente. Gli uffici della nostra società sono già equipaggiati con il nostro sistema.: Diciamo che se le distanze interpersonali sono corrette, in modo che le goccioline contaminate non ci colpiscono direttamente, se stiamo al chiuso anche per ore, il pericolo di avere i virus e anche i batteri nell’aerosol dell’aria scompare e quindi l’ambiente ha un aerosol in cui la presenza di virus non viene concentrata, abbattendone in sostanza la carica virale. Insomma, quelli che stanno intorno a me negli altri tavoli non contribuiscono a concentrare nell’aria il virus attraverso aerosol.: Per ora abbiamo fatto solo Viva, il ristorante di Viviana Varese. Abbiamo molte richieste e ci stiamo attrezzando per evaderle.: Certo. Questo è quanto stiamo organizzando. Stiamo anche organizzando un sistema di cessione della soluzione a noleggio, come servizio.: Dipende da quante UTA servono per climatizzare i locali. In genere il costo, come nel caso del ristorante ViVa è di appena 50 centesimi a coperto in più sul conto da pagare, considerando l’affluenza media del locale: Ad esempio in ViVa che ha un sistema di trattamento aria unico, iUTA comporta un investimento di circa 8mila euro a cui aggiungere il servizio di monitoraggio, che possiamo fornire noi se il cliente lo desidera. Se fornissimo in noleggio potremmo fare il tutto spalmando il costo, cui però aggiungere il servizio di monitoraggio su 5 anni. Tenga conto che credo che essendo 4.0 ci sono delle agevolazioni per i ristoratori. Inoltre stiamo studiando una soluzione che ottimizzi il costo nei casi in cui le UTA esistenti siano più di una, con un grande beneficio economico.: Sì, certamente.: Certamente. iUTA abbatte non solo Covid-19 ma anche tutti i virus, tutti i batteri e ha anche potere di abbattimento degli odori molesti. Arrivasse altro virus funzionerebbe anche con quello, così come funziona anche con legionella, salmonella, influenza ecc...: Esatto!: Grazie a lei e speriamo comunque che il Covid-19 finisca domattina!