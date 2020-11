Più risorse, Iva, affitti ed esenzioni: cosa può arrivare per i ristoranti

: il premier ha ricordato l'impegno del governo nel decreto ristori e nel ristori-bis. Ma i ristoratori sanno che lo sforzo non è abbastanza: a fronte di 1,6-1,7 miliardi erogati, la richiesta è di almeno 3,5, più del doppio. E l'emblema di quanto sia misero il sostegno è arrivato dal racconto degli 865 euro di rimborsi riconosciuti allo chef Massimo Bottura per gli investimenti necessari ad adeguarsi alle misure di sicurezza. Conte dal canto suo ha ammesso: «Il governo è già al lavoro per stanziare. Ci rendiamo conto che quanto fin qui fatto non è sufficiente per i prossimi mesi». E dalla manovra sono attesi altri 4 miliardi per le imprese in difficoltà.

Occupazione di suolo pubblico: Franceschini ha ricordato l'esenzione dalla tassa fino al 31 dicembre, che di certo in estate ha facilitato la proliferazione di tavolini all'aperto nelle città al posto di qualche parcheggio, permettendo così ai ristoranti di lavorare con maggiori norme di sicurezza anti-Covid. Adesso, nei mesi freddi, la norma è meno utile, ma il ministro ha promesso che, una volta finita l'emergenza, a regime si può pensare a un abbassamento delle tariffe, anche se rappresentano un'entrata importante per i Comuni. E poi è già stata approvata dal governo e dal parlamento una norma che toglie la necessità dell'autorizzazione da parte della Soprintenenza per i tavoli fuori, a meno che ci si trovi strettamente vicino a un monumento nazionale, come per esempio il

Pantheon