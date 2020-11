A Brescia in vendita il Caffè della stampa, altro colpo ai locali storici

Pubblicato il 26 novembre 2020 | 12:45

In vendita il Caffè della stampa a Brescia

Frequentato da giornalisti e politici, sede di conferenze stampa

Prezzo: 40 mila euro. E si paga l'affitto al Comune

n altro caffè storico che rischia di andare perduto , l’ultimo colpo a quello che è un patrimonio nazionale. Ail, gestito dall’imprenditore, è in vendita: troppo duro il periodo delle restrizioni anti-per continuare ad andare avanti così, con sempre meno clienti e una giungla di divieti a cui attenersi che stanno colpendo la categoria (aper esempio non si può bere il caffè a meno di 50 metri di distanza dal bar).Del resto i locali neisono quelli in maggiore difficoltà, complice soprattutto la mancanza di. E anche la, Federazione italiana pubblici esercizi, aveva lanciato un appello per supportare quelli che sono considerati dei beni culturali.Brescia non è considerata fra quei comuni che di solito può contare su una così alta presenza di- infatti non è stata inserita tra i beneficiari del contributo per i centri storici stanziato dal governo - ma ha sofferto comunque la situazione.Come suggerisce il nome, il Caffè della stampa, che si trova nella centralissimavicino al, sede delladi Brescia, è stato uno dei luoghi chiave della vita pubblica bresciana, frequentato molto anche da. Tra le altre cose ha ospitato diverseOra però i conti a quanto pare non tornano più. E suè stato pubblicato un. Prezzo:. Il bar è ospitato da un immobile di proprietà del Comune, a cui viene versato l’. Ci sarà un futuro per il Caffè della stampa?