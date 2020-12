Pochi hotel in vendita. Federalberghi: «Il mercato è svalutato»

Pubblicato il 28 dicembre 2020 | 11:55

C

Il numero di alberghi in vendita da febbraio è quasi invariato





on lain corso e ilin ginocchio, operatori "opportunisti" sono pronti ad investire in situazioni lesionate dalla. Tuttavia, emerge da una ricerca di We-Wealth su dati raccolti dall'ufficio Studi di idealista, il numero dinel, in linea rispetto all'inizio dell'anno (quindi, prima della crisi del settore). Attualmente sono 586 le strutture in vendita, appena l'1% in meno rispetto a febbraio, quando il numero di hotel alla ricerca di un nuovo proprietario ammontava a 591. Una spiegazione è fornita da, presidente del centro studi di: «Oggi le aziende non hanno la convenienza a essere valorizzate perché il mercato guarda tutto ciò che ha per oggetto il prodotto turistico con estremo scetticismo, e quindi si rischierebbe di venderle a prezzo di. A differenza di un anno fa, le strutture sono valutate anche».Al momento quindi non c'è convenienza a procedere con la vendita, è meglio attendere tempi migliori. Dopo aver provato a dismettere le strutture (quindi, a venderle sul mercato) ci si è resi conto della staticità di questo , e le aziende hanno subitodi vendita.Attualmente le regioni dove si concentrano maggiormente le strutture in vendita sono il(79), la(76) e il(71), poi l'Emilia Romagna (67) e la Lombardia (54), per un valore complessivo che supera i 2,3 miliardi di euro.«In assenza di aiuti e di interventi da parte dello Stato, difficilmente molte aziende potranno comunque riaprire - spiega Necci, commentando la situazione del settore turistico-alberghiero , fra i vari comparti dell'economia quello più colpito dalla crisi - Del resto nelle principali città d'arte italiane l'incidenza deiinternazionali sul fatturato super abbondantemente il 70%, con picchi intorno al 90% in alcuni mesi dell'anno.da marzo 2020: dalle rilevazioni dell'Ebtl riprese dalla Banca d'Italia si sono riscontratesuperiori al 90%. Diminuzioni che hanno riguardato i bacini a più alta capacità di spesa (americani, giapponesi, tedeschi e inglesi)».«Un vero dramma per le aziende - prosegue il presidente del centro studi di Federalberghi in una dichiarazione a We-Wealth - e conseguentemente per i lavoratori, che da sempre dipendono dai flussi che il nostro Paese è in grado di intercettare dall'estero».A completare questo drammatico caso ci sono le aziende ferme da quasi un anno e i lavoratori assistiti dache vengono erogati in misura decisamente limitata rispetto alle normali retribuzioni, e connon sempre puntuali.