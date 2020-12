Conte getta la maschera sul turismo: ristoranti, bar e hotel possono sparire

Primo Piano del 11 dicembre 2020 | 08:30

Il premier Giuseppe Conte si è dimenticato del turismo

Verso un'Italia di assistenzialismo e finto green



A nessuno interessa salvaguardare il settore



I fondi stanziati nel piano di ripresa e resilienza

Stavolta la reazione può diventare rabbia sociale



Ignorati pure i guai della Sanità: Conte ci fa o ci è?



ra divieto di feste o riunioni familiari e confinamento nel proprio anche se ci potrebbero essere delle concessioni ...), questo sarà certamente il peggiordegli ultimi decenni. Ma se alziamo un po’ lo sguardo il peggio non finisce qui.e il suorischiano di lasciarci infatti anche il regalo di una mela avvelenata che condizionerà negativamente il nostro futuro, che potrebbe essere all’insegna di una moria di, con tanti saluti allo stile di vita italiano invidiato in tutto il mondo. E lo strumento è il Recovery plan che sembra cancellare il turismo.Dopo essersi limitato a erogare qualche mancetta che non copre in alcun modo le perdite di bar, ristoranti o alberghi , e avendone anzi accresciuti i disagi con continui stop and go e coi limiti (ingiustificati) di orario, Conte ha ora gettato la maschera mostrandosi per quello che è: un “affossatore seriale” del mondo dell’Non contento di avere chiuso i senza alcuna indicazione del comitato tecnico scientifico , e raccontando bugie che meriterebbero l’intervento della magistratura, col progetto delha svelato quello che ormai appare come una chiara strategia politica attuata fin dal primo: mettere in ginocchio ile progettare un’Italia che ne possa fare a meno. Magari piena die un po’ fintaChe ciò sia frutto dell’inconsistenza politica di un personaggio finito quasi per caso aper il combinato disposto dell’intesa a suo tempo raggiunta fra, o che sia proprio una sua scelta (scellerata), poco importa. Il risultato è che l’unico comparto che in Italia non avrà alcun investimento europeo per rialzarsi è proprio il turismo.E ciò quasi infischiandosene che i più accreditati osservatori indicano proprio nel turismo una delle attività che dadovrebbe riprendere quando a livello, grazie alla copertura dei, la gente vorrà tornare a uscire e. Ma noi con un sistema turistico in ginocchio potremmo non essere in grado di intercettare questa nuova domanda.Con 3,1 miliardi (a mezzadria con la) c’è poco da fare. Le aziende che da sole fanno girare circa un terzo delitaliano sono escluse da ogni programma. Di potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza, della ristrutturazione degli immobili (per renderli più sicuri e attrattivi), di nuove modalità di formazione e di accesso al settore, di rafforzamento delle aziende per renderle più sicure dall’ infiltrazione criminale , a Conte non interessa nulla…Se poi consideriamo che per lo stesso piano lastanzia 35 miliardi di euro “solo” per il turismo, qualche riflessione a freddo è più che obbligatoria. La Germania non vive di turismo, ma ci scommette alla grande, certa che sarà uno degli asset del nuovo sviluppo virtuoso post. Conte, invece, col pieno sostegno deiancora instupiditi dall’utopia della “”, ci rinuncia a priori.La violenza con cui Fipe, Federalberghi e Confindustria alberghi hanno bocciato senza appello il Piano di ripresa e resilienza è solo un primo segnale di una reazione che stavolta può diventare davvero rabbia sociale. E ciò senza contare che la follia di Conte sta mettendo persino in crisi il suo governo, stando almeno all’annuncio di un voto contrario da parte die dei suoi parlamentari al Recovery plan così costruito.Un piano che, va detto senza mezzi termini, potrebbe rasentare l’se si pensa che Conte vorrebbe farselo approvare dal Parlamento per poi gestire la più massiccia operazione economica mai vista nella storia della Repubblica attraverso suoiche non risponderebbero nemmeno al Governo. Altro che i “pieni poteri” che aveva chiesto il leader della Lega: così il premier esautora tutti, dai partiti della suaall’che avrebbe il diritto/dovere di partecipare ad una gestione che interessa tutti.Ma non sono solo bar, ristoranti od hotel a risultare cornuti e mazziati con questo Recovery plan che sembra elaborato da dei bambini che non conoscono la realtà. Siamo uno dei Paesi con il più alto numeri di morti per il Covid al mondo . La nostra, malata per infiltrazioni politiche e mafiose, ha mostrato limiti a livello di strutture e di carenze di personale. Il ministro della Salute,, ha da tempo detto che servono “subito” almeno 25 miliardi di euro per investimenti. Cosa fa Conte (oltre a ribadire che non vuole i soldi quasi a gratis del)? Gliene mette a disposizione 9. Ma, in attesa della rivolta di medici e infermieri, ci chiediamo: Conte ci fa o ci è?