Passaporto sanitario per viaggiare: le compagnie aeree sono pronte

In aeroporto con carta d'imbarco, carta d'identità e QR-code che attesti il vaccino avvenuto

La prima iniziativa, " Common Pass ", è stata sviluppata da Commons Project Foundation e World Economic Forum. Hanno aderito le compagnie aeree United, Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa , Swiss, Virgin Atlantic) e gli aeroporti riuniti nell'Ariport Council International

La seconda iniziativa è il " Travel Pass ", sistema di verifica sanitaria della Iata , la principale associazione internazionale di vettori, adottata in primis dalla Singapore Airlines

", sistema di verifica sanitaria della , la principale associazione internazionale di vettori, adottata in primis dalla Singapore Airlines Le altre due iniziative sono "Digital Health Pass", ideata da Ibm, e "AokPass", dalla camera di Commercio internazionale, International Sos e Sgs Group.

Ci sono però delle criticità, sia per i Paesi poveri che per i giovani

entre all'interno delsi discute sulla possibilità dell'obbligatorietà del vaccino in determinati settori (come quello pubblico), l'idea di unprende sempre più piede, soprattutto tra le. L'idea è quella di doversi presentare al check in con, passaporto /e (la novità)che attesti di aver fatto il vaccino contro il coronavirus (o di essere stati sottoposti al tampone).La possibilità di un passaporto sanitario , insomma, sostenuta anche dai Governatori(Veneto) e(Lombardia), potrebbe cominciare ad essere sperimentata nelle prossime settimane da diverse compagnie aeree. Questo documento - ci si prospetta - sarebbe da, una versione moderna del foglio che si esibiva negli anni '60 dopo l'inoculazione contro la. Con l'avvio della campagna vaccinale, « i tempi sono maturi per un passaporto sanitario », chiarisce Luca Zaia.Sono almeno quattro i progetti in ballo, tutti basati sullo stesso meccanismo: si scarica l', si inseriscono i propri dati per permettere all'di certificare che il soggetto è stato sottoposto al vaccino. Una volta in aeroporto il viaggiatore mostrerà unDa una parte leperò sono diverse. Manca ad esempio un accordo tra i Governi sugli. C'è poi il rischio che si crei una: una per chi vive in(dove le vaccinazioni non sono ancora arrivate), l'altra verso i, che saranno gli ultimi a sottoporsi al vaccino. Se gli Stati decideranno di far entrare solo chi ha il passaporto sanitario, a quel punto i ragazzi rischieranno di stare fermi un altro anno.Dall'altra è anche vero che questa strada è quella che dà maggiori sicurezze: gli aeroporti e le linee aeree così facendo danno la spinta ad un passaporto in grado di dare certezze lavorative anche a settori come quelli dell'Horeca che, proprio dalla mancanza di queste certezze sono stati vittimizzati nel 2020, perdendo ingenti quote di fatturato