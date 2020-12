Tre storici bar di Venezia in mano cinese: sono gli effetti della crisi per il coronavirus

Pubblicato il 03 dicembre 2020 | 11:59

Ai cinesi tre storici bar di Venezia

Anche il locale davanti alla fermata dei Tre Archi è cinese

Da Nini: i figli non riescono più ad andare avanti

Ma Ciao! cambia: era stato inaugurato in estate

MQ10: aveva un plateatico molto frequentato

Uno dopo l'altro, in caduta libera. In Italia, lì dove la crisi del Covid ha picchiato più duro, stanno chiudendo inesorabilmente. Un colpo a quello che a tutti gli effetti è un patrimonio nazionale, ma del resto tra norme locali sempre più stringenti - come quella del caffè da bere a minimo 50 metri dal locale -, clienti spariti e fatturati in calo anche dell'80% è difficile resistere. A Trieste per esempio aveva abbassato le serrande lo storico Caffè San Marco, poi a Brescia il Caffè della stampa è stato messo in vendita. L'ultimo caso è quello di Venezia: tre storici bar destinati a finire in mano cinese. Se non altro non vedremo più cappuccino e spremuta a 21 euro in città Come ha riportato Il Gazzettino, si tratta di tre locali molto vicini, tutti situati nel giro di 300 metri, nella fondamenta di Cannaregio. Senza considerare che un quarto bar, posto di fronte alla fermata dei Tre Archi, è già da tempo cinese. Tra gli altri costretti a cedere l'attività c'è il bar gelateria Da Nini, al civico 1306 di Cannaregio, accanto al ponte delle Guglie. Aveva cominciato l'attività nel 1972, grazie a papà Giovanni, detto Nini e mamma Lorenza Lori, che ci ha lavorato fino a pochi mesi fa. La gestione è quindi passata ai figli. Quest'ultimo però ha mollato il colpo: «Il bar ha 46 anni di vita e noi 30 di lavoro, siamo stanchi a svegliarci presto il mattino e rincasare tardi. Una volta qui si producevano gelati, con le macchine che lavoravano tutto il giorno e si rompevano spesso. Un tempo si lavorava molto, ma anche si guadagnava. Adesso il gioco non vale più la candela ed è un'attività che abbiamo sconsigliato ai nostri figli perché senza più prospettive». A metà fondamenta di Cannaregio, al civico 1038, ecco il Ma Ciao!: il bar era stato inaugurato nell'estate del 2020 dai fratelli Scarpa, già gestori del ristorante pizzeria Ai Tre Archi. Infine il capostipite dei bar in fondamenta, chiamato MQ10 al civico 1022. Aveva realizzato un plateatico molto frequentato da primavera ad autunno. È già chiuso e quando riaprirà nella primavera del 2021 sarà sotto gestione cinese.