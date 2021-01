Passaporto vaccinale per viaggiare, Ursula Von der Leyen approva l'idea. Ora serve il consenso degli Stati membri

Pubblicato il 15 gennaio 2021 | 15:56

Dal turismo ai ristoranti prende piede l'idea del passaporto vaccinale

Rischi e soluzioni

Un aiuto per i ristoranti?

rriva l’apertura della presidente della Commissione europea,, all’idea delproposta, da ultimo, dal premier greco Kyriakos Mitsotakis. L’idea è quella dotare le persone vaccinate in modo da permettere loro dipiù liberamente. «È un requisito medico avere un certificato che dimostri che sei stato vaccinato - ha detto von der Leyen - Pertanto, accolgo con favore l’iniziativa del primo ministro greco su un certificato di vaccinazione reciprocamente riconosciuto».Il passaporto vaccinale, preso in considerazione anche da altri Paesi europei e non solo, solleva però dei dubbi a livelloe pone sul tavolo il rischio. «La discussione è su come si possa utilizzare questo certificato per accedere ad eventuali servizi o viaggi ed è una questione politica e giuridica, non medica, che dovranno affrontare gli Stati membri a livello Ue», ha spiegato, portavoce della Commissione Ue.Come riporta il Corriere della Sera, è probabile che il tema sarà affrontato prima nella videoconferenza dei ministri degli Affari europei di lunedì 18 gennaio e poi dai leader Ue nellasul Covid-19 convocato dal presidente della Consiglio europeo, Charles Michel, per giovedì 21 gennaio.D'altra parte, va considerato che le questionisono di pertinenza dei singoli stati membri. Un rilievo non di poco conto se si considera che il tentativo di un coordinamento suinon ha trovato ancora una soluzione omogenea. Da qui il plauso all'idea del passaporto, ma un temporeggiamento rispetto alla sua attuazione pratica in attesa di undi tutti i Paesi sullo stesso livello di vaccinazioni effettuate.Dal turismo ai ristoranti, il ricorso al passaporto vaccinale potrebbe essere una buona idea anche per rilanciare i consumi e far tornare i clienti a sedersi al tavolo. Come scritto su Italia a Tavola , più che un passaporto si tratterebbe di unasimile a quella per entrare nell'airside degli aeroporti.