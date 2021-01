I ristoranti stanchi di aspettare sono in crisi di liquidità e chiedono a gran voce aiuti o modelli alternativi

Pubblicato il 28 gennaio 2021 | 11:19

L

Da Roma a Milano non mancano le proposte per ripartire. Ma serve più velocità

Roma non aspetta la zona gialla

Emilia-Romagna, un aiuto a ostacoli

Milano pensa al futuro delle startup

’attesa è finita. Su tutti i fronti. Ialle prese con le limitazioni imposte dalla lotta al coronavirus affrontano in ordine sparso il proprio. Da chi chiede di anticipare leper non perdere l’intero flusso del weekend a chi punta sulla, passando per gli ostacoli burocratici deipubblici le soluzioni in attesa dell’aggiornamento delle zone colorate non mancano.«Fateci riaprire anche sabato, massimo domenica, visto che il Lazio dovrebbe tornare zona gialla». C’èdi ripartire nelle parole di, presidente di. La Regione, in zona arancione dal 17 gennaio, permette ai locali di operare solo tramite Modelli ormai insostenibili . Tanto che le associazioni di categoria si sono rivolte a Prefetto e assessore allo Sviluppo economico regionale per chiedere la riapertura e una differenziazione degli orari. Sperando che presto arrivi anche il passaggio alla zona gialla (atteso per il weekend) e si faccia chiarezza sui Ristori 5 «Il nostro obiettivo è tenere aperti i ristoranti a pranzo e a cena facendo due: il primo dalle 12 alle 15, il secondo dalle 19 alle 21.30. Aprire fino alle 18 è inutile. Non ho mai visto prendere uno spaghetto a quell’ora», ha spiegato Paolantoni al Corriere della Sera. Una richiesta in linea con le richieste della Fipe nazionale che, insieme a Fiepet e i sindacati, ha posto lo stesso tema anche al ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli nell’incontro del 18 gennaio. Proposta poi ribadita anche nell’incontro con il Comitato tecnico scientifico tre giorni dopo.Alla base, la disponibilità di accettarepiù stringenti in cambio di una maggiore apertura in termini di operatività necessaria a preservare la e le casse delle imprese. «Con Roma in zona arancione i locali hanno perduto 150 milioni di euro. Le aziende non hanno più liquidità dopo che nel 2020 le perdite hanno raggiunto i due miliardi di euro solo nel Lazio», è stato il grido d’allarme del direttore di Fipe, Luciano Sbraga.Chi prosegue sulla linea degliè invece l’Emilia-Romagna. Il 20 gennaio la Regione ha pubblicato il bando per accedere a un fondo ristori di circa 21,3 milioni di euro (che arrivano a 40 milioni se si contano anche i fondi statali). Ma il processo di accesso sembra ancora da oliare. Dopo le critiche dei giorni scorsi , però, ci ha provato Unioncamere a tranquillizzare gli animi: «Sappiamo bene che tali ristori rappresentano un contributo insuficiente a coprire le perdite di incassi e fatturato registrati dalle imprese. Il nostro impegno è volto ad accelerare il più possibile i tempi di erogazione dei contributi e di supportare le imprese con servizi, iniziative e interventi», ha commentato, presidente disulle pagine del Resto del Carlino.A proposito di servizi per le imprese, è la città di Milano quella che più di tutte ha deciso di farvi ricorso sostenendo ledel territorio con bandi per circa 10 milioni di euro nel 2021. Una cifra non indifferente a favore di chi, nonostante tutto, ha deciso di provarci. L’obiettivo è quello di continuare la promozione dei quartieri (negli ultimi otto anni i fondi messi a disposizione sono stati 45 milioni per la nascita e lo sviluppo di 1.392 imprese).A partire dal. Diversi gli esempi: da Bigoli Milano (pasta fresca veneta) a piazzale Cuoco, a Fusto (laboratorio di pasticceria) in zona Loreto, passando per il fast food Sberla e la birreria Birra di Quartiere.