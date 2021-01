Ristoranti senza più ossigeno: «Ci uccidono a favore delle industrie»

Primo Piano del 07 gennaio 2021 | 08:31

O

Ristoratori sempre più penalizzati dal Governo

Ristoranti italiani uccisi per favorire catene e industrie

Cursano: Ci fanno morire di stenti

La dieta degli italiani perde qualità e tradizione

Aldo Cursano

Istituzioni inadeguate nel prendere decisioni

ra è il tempo delle motivazioni per provare a cambiare i punti di vista e ragionare in modo diverso su ciò che sta accadendo. Dopo interminabili, richieste d’aiuto, confronti e incontri ora il mondo della ristorazione passa al cercare risposte da sé, senza più chiedere alperché e per come turismo e ristorazione siano i settori più bistrattati (oltre che i più colpiti) dall’inizio della pandemia. Primi a chiudere e ultimi a riaprire tutte le volte che di mezzo c’è la firma di un nuovo decreto. Un caso? Ovviamente no. Una scelta ponderata? No. O meglio, sì ma con scopi poco virtuosi che nasconderebbero intrallazzi politico-economici da brividi perché di mezzo c’è la vita o la morte di un interoche compone buona parte della spina dorsale dell’economia italiana e rappresenta quell’aggettivo “Bel” davanti a Paese.Certo, poi c’è anche, approssimazione, poca lungimiranza, ma quello che più dà fastidio ormai è la regola per cui bar e ristoranti condotti daitaliane, storici, piccole imprese, artigiani entrino nel mirino dei colpi inflitti dai decreti. La domanda spontanea per i più “scettici” che non credono fino in fondo a questo programma di distruzione delle micro-imprese della ristorazione è: farli fallire a quale pro? La risposta è piuttosto semplice: a favore delledi ristorazione, delle piattaforme di delivery multinazionali e della Grande distribuzione organizzata. Perché? Perché dietro a questo tipo di business ci sono interessi e dinamiche politiche che vanno al di là della qualità invidiata in tutto il mondo delleitaliane.Il vicepresidente vicario di Fipe,risponde vessato più che mai alla richiesta di un commento sull’ultimo decreto post-Natale. «Il nostro sistema - spiega - è basato su imprese famigliari che rappresentano l’orgoglio dell’Italia e non si controllano politicamente; per questo le decisioni istituzionali tendono a colpire i nostri imprenditori . Ci stanno dando qualche goccia per non farci morire subito, ma l’obiettivo finale è farci morire di stenti perché la nostra economia si basa sul fuori casa ma la vita sociale è ridotta ai minimi termini. A favore di chi? Delle produzioniche, per altro, devono sostenere un decimo dei costi che deve sostenere un ristorante italiano il quale è bersagliato da affitto, tasse, fisco, bollette, stipendi, commercialisti, fornitori e altro ancora».Per iitaliani questo significa una perdita della qualità notevole: «L’acquisto online - osserva Cursano - toglie l’anima ai prodotti, toglie la bellezza dell’e il peggio è che ci stanno abituando a mangiare prodotti preconfezionati al supermercato, ci stanno abituando a mangiare in modo mediocre, ci stanno abituando a capire che così è e sarà per il futuro e questo ferisce. Noi ci sentiamo traditi, non abbiamo più fiducia nel rapporto con leperché chi dovrebbe proteggere il sistema produttivo made in Italy lo regala ai sistemi globali lasciandoci ilda pagare molto salato».Tolti questi sassolini dalle scarpe, non si può far finta di non vedere anche una reale inadeguatezza del Governo nel prendere decisioni e posizioni. L’aria che si respira è di un pressapochismo che mina la serenità deie la possibilità di organizzare gli affari futuri dei lavoratori. Decisioni che cambiano di giorno in giorno,spesso incomprensibili, numeri, teorie, scontri, battibecchi politici stanno mandando in tilt il«L’improvvisazione - dice Cursano - uccide più dele la politica si assumerà tutte le responsabilità sociali ed economiche che scaturiranno da questa mala gestione della crisi. Perché oltre alle scelte sulle misure restrittive ci sono i ristori che sembrano mance e mancette troppo piccole per coprire i debiti degli imprenditori della ristorazione; questi segnali sono un’ulteriore coltellata che fa capire quanto il nostro settore e in generale ilsiano destinati ad essere soppressi. Come faremo a ripartire senza imprese? Dalla Gdo? Dalle catene? Dai minimarket? Dai?».Ciò che fa aumentare la rabbia è inoltre il fatto che i ristoratori da sempre hanno rigidamente rispettato idi sicurezza, investendo soldi e fatica. Eppure i locali stessi continuano ad essere visti come diffusori di contagi. «Sfido chiunque - ha detto il vicepresidente Fipe - a mettere in discussione il senso didi tutte le botteghe nel far rispettare le norme. Lo stesso non si può dire della pubblica amministrazione che avrebbe dovuto gestire glifuori dai locali e per le strade e invece ha delegato tutto ai privati. Noi siamo ancora in terapia intensiva, lo dicono i numeri, lo vediamo ogni giorno, e invece che darci ossigeno ci staccano la».