Ristoratori contro le piattaforme di food delivery: «Hanno regole diverse e noi scioperiamo»

Ristoratori contro le piattaforme di food delivery

Nessun turista, tanto smart working e i ristoranti non lavorano

Pasquale Naccari

Sciopero contro le piattaforme di food delivery

atto il, ecco le polemiche. Isi vedono costretti a fare i conti dei danni ad ogni annuncio sulle nuove restrizioni e a implorare più tempestività nella comunicazione in modo da poter programmare e progettare quel poco che si può. Non ci sono infatti solo i conti dei bilanci più spicci a preoccupare gli addetti ai lavori, ma anche le politiche adottate dalcostantemente a sfavore del settore., portavoce di Tutela nazionale imprese - Horeca e Ristoratori Toscana torna sulla questione: «Siamo molto preoccupati e amareggiati per tutta questa incertezza nella quale ci costringono a vivere. Si naviga a vista. Il decreto legge è arrivato come al solito nottetempo , con "il favore delle tenebre”, anche sedice il contrario, ed è valido solo fino al 15 gennaio (forse)».Lo sguardo va spesso all’estero per capire come si comportano gli altri Stati in questa situazione di emergenza e si torna dalla panoramica internazionale con poco conforto: «Anche in altri Stati, vedi, vengono imposte misure restrittive, ma non si cambiano colori e regole ogni 5 minuti - prosegue Naccari - in Italia, ormai è acclarato, non c'è la capacità di programmare e dare stabilità a cittadini e. Inon si aprono e chiudono in un giorno. Lavoriamo con materia prima deteriorabile e in queste condizioni non è possibile organizzarsi. Senza contare che è assurdo chiudere i ristoranti, che possono aprire solo a pranzo, nel fine settimana. Dal lunedì al venerdì la gente in giro è pochissima, non ci sono turisti e quasi tutti lavorano in smart working . Solo sabato e domenica i ristoranti potrebbero lavorare con le famiglie che decidono di andare a pranzo fuori. Ma anche questa possibilità ci è negata».Lo scontro si apre poi sulla lotta contro i grandi colossi rappresentati da piattaforme ditanto utili per i consumatori quanto protagoniste di un mercato non corretto nei confronti della ristorazione tradizionaIe se si considera la differenza di tasse da versare. Ecco perché è confermato per domani locontro le piattaforme del food delivery, che «non dovendo rispettare le regole di tutti noi commercianti , giocano su un vero e proprio binario parallelo, esercitando una concorrenza sleale», osserva Naccari.«Chiediamo - chiude Naccari - a tutte le persone che hanno a cuore le attività di vicinato di aiutarci a tenere in vita i nostri locali. Dal 6 gennaio, chiediamo agli italiani di sostenerci nella nostra battaglia. Come? Facendo i propritelefonicamente direttamente presso i nostri punti vendita o servendosi dell'asporto e non tramite le piattaforme delleche hanno sede all'estero e non pagano nemmeno le tasse in Italia. Non si tratta di una battaglia contro i fattorini questa , sia chiaro. Anzi questa è una lotta che porteremo avanti anche per loro e per far valere i loro diritti visto che in molti casi lavorano in condizioni di sfruttamento. Quando le nostre attività ricominceranno a funzionare saremo in grado di assumere queste persone».