Il turismo riparte per Pasqua? Roma ci prova con il green pass

La proposta di Roma per Pasqua

Roma vuole ripartire a Pasqua

Prime gite al mare, servono le linee guida

In Toscana però arrivano il doppio delle prenotazioni rispetto al 2020

l mondo delfreme. Avendo visto sfumare la possibilità di iniziare il 2021 con un altro passo a causa dello stop prolungato agli impianti di, ora prova a guardare avanti cercando ogni tipo di proposta plausibile per ridare il via ai viaggi. La prima scadenza è quella di(4 aprile) che sembra troppo vicina per sperare di ripartire, ma comunque ci si prova perché ogni briciola raccolta sarà comunque meglio del vuoto assoluto.è tra le città che ha “bussato” alle porte istituzionali chiedendo che si forniscano dei “green pass” a quei viaggiatori che si sono vaccinati oppure che hanno fatto ile dimostrano di avere ancora anticorpi sufficienti da ritenersi tutelati. L’idea arriva dache sta studiando un progetto da presentare poi a Comune, Regione e Governo. Il tema passaporto vaccinale dunque torna caldo, ma da chiacchiera sta diventando sempre di più possibilità imminente da sfruttare. Andrebbe fatto a livello nazionale - spiega il presidente di Federalberghi Roma,- un accordo in cui viene riconosciuto il “green pass” sul modello israeliano, cioè un certificato equiparato anche a chi ha avuto il Covid e ha ancora gli anticorpi molto alti».L’obiettivo è chiaro: portare a Romache compongono un’importante fetta del mercato turistico capitolino e, guarda casa, sono anche quelli che potrebbero essere più avanti nel piano diIl green pass naturalmente toglierebbe ogni impossibilità di spostamento, ogni limitazione, ogni quarantena. L’idea di Federalberghi Roma è di estendere ila tutta l’Unione europea. Il turismo non è solo in questa battaglia perché anche il mondo dei bar e ristoranti si è attivato attraverso laper chiedere che i locali possano restare aperti anche la sera, soprattutto per combattere l’asporto abusivo di alcol dopo le 18.Pasqua, qualche volta, segna anche l’inizio delle gite ale per questo a mettere il naso fuori dal letargo sono anche i gestori dei lidi marittimi sui litorali che chiedono già da ora linee guida chiare per aprire le spiagge senza dover arrivare all’ultimo, con il fiatone, come accaduto l’anno scorso.A proposito di mare,è molto scettica. Non si rammarica per il turismo praticamente nullo in questi primi tre mesi dell’anno, ma per una Pasqua che sembra già da ora compromessa. Una valutazione fatta sia considerando il blocco agli spostamenti tra regioni, sia guardando a quanto accaduto perMa inc’è chi invece è molto più positivo ed è il mondo del turismo extralberghiero. «I primi dati sull’estate 2021 - spiega, referente della Toscana pere ceo e cofounder di Doorwaystoitaly - indicano una rinnovata vitalità della domanda per gli affitti turistici che ad oggi si traduce nel doppio delle prenotazioni estive rispetto allo stesso periodo del 2020 e l’atteso ritorno degli. Un segnale di ottimismo davvero importante».«Come ogni settimana - spiega Signori - mi sono confrontata con il referente dia Dublino a cui risultano molte prenotazioni per giugno, luglio e agosto in Toscana. Si tratta di grandi gruppi di persone, per ile il resto europei che finalmente tornano a viaggiare. Secondo me questo ottimismo deriva in buona parte dal successo della campagna vaccinale in Inghilterra». Anche Otex, l’osservatorio sulresidenziale extralberghiero in Italia, promosso da Property Managers Italia, conferma il ritorno degli stranieri che si stanno già organizzando per passare l’estate in Toscana.«A Firenze - spiega ancora Signori - le prenotazioni degli ultimi 30 giorni indicano una percentuale di italiani pari al 41,93%, seguiti dal 9,9% della Germania per il periodo giugno-agosto; ilcon il 7,2% per luglio-settembre e la Francia con il 5,8% delle prenotazioni per aprile-giugno. Sulla costa toscana, invece, le prenotazioni italiane pesano per il 32,1%, mentre quelle dalla Germania sono pari al 49,5% per il periodo».