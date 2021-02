Sardegna per prima in zona bianca: liberi ristoranti e bar. Ora si decide per gli orari serali

Primo Piano del 27 febbraio 2021 | 14:27

Riaprono alla sera bar e ristoranti

Le riaperture saranno graduali





Ora sul tavolo l’ordinanza per aperture graduali

Tre focolai attivi in Regione

L'estate a La Maddalena e a San Teodoro non è a rischio

I dati che hanno portato il bianco

Il tasso di positività in Italia è 5,85%

ncora una volta lasi riconfermadei. Oggi, non solo per ladel suo, ma anche perché la Sardegna è laina entrare in(la scorsa settimana il medesimo traguardo era stato sfiorato dalla Valle d’Aosta). Lo ha stabilito il ministro della saluteall’interno del provvedimento che ha fissato i colori per tutte le altre zone d’Italia (Lombardia, Piemonte e Marche in fascia arancione, in zona rossa Basilicata e Molise).E con il, arriva il semaforoperdie per la riapertura di. Visti i positivi dati epidemiologici sono, inoltre, ridotti ai minimi termini le misure di contenimento: in pratica rimangono in vigore solo l’obbligo della, ilsociale e obbligo diE a sorridere sono circa(secondo la Coldiretti). Una buona notizia, che per l’associazione, è particolarmente importante con l'arrivo della Pasqua e l'aumento dei pasti fuori casa ma anche delle tradizionali scampagnate in una regione conta circasecondo Istat. La possibilità di apertura serale a cena vale, infatti, l'80% delUn paradiso, insomma, che scatterà da lunedì, anche se, come ha precisato all’Ansa l'assessore regionale della Sanità,, lesarannoe controllate, e comunque, concordate costantemente con il Ministero e il comitato tecnico scientifico. In particolare, si analizzerà fino a che ora potranno restare aperti bar e ristoranti la sera e, ovviamente, di quanto tempo spostare l'ora delnotturno.E proprio a riguardo è in corso il tavolo di confronto tra Ministero della Salute, Iss e la Regione per definire le modalità attuative del passaggio. Al di là della felicità per il risultato, la prudenza dovrà giocoforza prevalere anche perché in Sardegna sono attivi almenoche hanno costretto altrettanti comuni a chiudersi in «zona rossa» (La Maddalena, Bono e San Teodoro, tutti in provincia di Sassari).Una decisione presa ora e subito anche per salvare l’estate come ha spiegato il sindaco di: «Sonoe credo che questo screening e questa chiusura ci permetta di anticipare. Nel senso che riusiamo ad aprire prima di queste due settimane». D’accordo anchealdella Maddalena: «Siamo, c’è anche movimento sul mercato nautico. Dai dati dei vettori sembra anche che ci sia ancora forte l’interesse sul mercato sardo, che se potesse contare sulla propria virtù come una porta d’accesso controllata potrebbe ripartire anche prima di altre località». E la zona bianca aiuterà di certo in questo senso.Ma, nonostante ciò, la Sardegna va in controtendenza rispetto al resto d’Italia. A decretare questo traguardo sono alcuni dati esaminati dalla cabina di regia del ministero. Per la terza settimana consecutiva, ad esempio,deisi è mantenuta al di sotto dei 50 ogni 100mila abitanti scendendo addirittura nell’ultimo monitoraggio a 29. L’indice Rt è inoltre il più basso d’Italia, 0,68 contro una media nazionale di 0,99 e molte regioni sopra quota 1. Anche la pressione sullaè in questo momento bassa; secondo gli indicatori di Agenas (l’agenzia dei servizi del ministero della salute) oggi, 26 febbraio, solo l’11% dei letti in terapia intensiva è occupato contro una media nazionale del 24 e una soglia di allarme del 30. Meno buono il dato dei: solo il 58,9% delle dosi consegnate risulta infatti somministrato, ben 11 punti percentuali rispetto al resto d’Italia.E se da una parte la notizia della Sardegna, insieme a quella dei passaporti vaccinali approvati dall’Ue e forse pronti per l’estate, ci fa sperare e di certo sognare, dall’altra preoccupa la situazione nel resto d’Italia.Ildi oggi, 27 febbraio, segna infattiper 323.047 test. Ildiè al 5,85%, in diminuzione rispetto al 6,3% di ieri. 2.216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, con un aumento di 22 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 163. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.372 persone, 80 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 411.966, con un incremento di 7.302.Nell'arco di una settimana, dunque, i casi di infezione da virus SarsCoV2 in Italia sonodel 29% e i ricoveri nelle unità disono saliti del 21%."Incrementi importanti" e che potrebbero essere la spia di una terza ondata come emerge dall'analisi dei dati degli ultimi sette giorni condotta dal fisico, fondatore della pagina Facebook Coronavirus-Dati e analisi scientifiche. «Sono aumenti preoccupanti. Ci sono - osserva Sestili - tutti gli elementi per pensare che la ripresa dei contagi sia iniziata e che potrà andare avanti per settimane. La domanda è: fino a che punto aumenteranno? Di certo - conclude - qualunque provvedimento venga preso oggi non potrà avere effetti prima di 15 è 20 giorni».