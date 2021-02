Lombardia e Piemonte arancioni. [I ristoranti non riaprirannno la sera]. Cinema e teatri riaprono il 27 marzo

Primo Piano del 26 febbraio 2021 | 13:25

Prima delle disposizioni del Dpcm, però, sono arrivati i risultati del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità che riporta in arancione Lombardia, Piemonte e Marche dal primo marzo. Cambieranno colore anche la Liguria (che passa al giallo) e la Basilicata (in zona rossa). Le altre situazioni a livello regionale rimangono invariate rispetto al monitoraggio precedente.







L'annuncio di Franceschini

Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura dei teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nel weekend''. Lo scrive il Ministro della Cultura Dario Franceschini su twitter.



Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai musei su prenotazione anche nei week end. Una decisione che per certi versi sorprende se paragonata alle severe restrizioni che con molta probabilità dovrebbero rimanere in vigore per i ristoranti. Forse sarebbe più coerente se, a questo punto, anche anche le sale dei pubblici esercizi potessero aprire a cena in zona gialla e a pranzo in arancione.



Niente riapertura la sera per i ristoranti

Certo il divieto di spostamento tra regioni

a Pasqua sarà bliandata e i ristoranti non riapranno la sera, neanche in zona gialla, mentre dal 27 marzo potrebbero riaprire i cinema. Queste alcune delle anticipazioni della bozza delpresentato alle Regioni. che scatterà sabato 6 marzo e dovrebbe essere valido per un intero mese;compresa e di fatto blindata. Nel frattempo, il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ricolora l'Italia con nuove zone colorate, con in particolare Lombardia, Piemonte e Marche che tornano arancioni. menre la Liguria resta gialla (complice il festival di SanRemo?). Una novità è che insaranno, che il precedente governo lasciava invece aperti.La prima decisione ormai ufficiale è quella per cui cinema e teatri potranno riaprire i battenti dal 27 marzo in zona gialla; ad annunciarlo è stato su Twitter il ministro ai Beni culturali, Dario Franceschini dopo il parere positivo delResta ion ogni caso la linea della rigidità soprattutto a causa del diffondersi rapido delle varianti. Anche oggi ilevidenzia dati preoccupanti: 20.499 i nuovi casi con 253 vittime e un tasso di positività che ha toccato ilTra le categorie che potrebbero rimanere a mani vuote, rispetto alle richieste avanzate al Governo , c'è la. Nonostante la proposta di lasciar scegliere ai locali quale dei due servizi attivare (cena o pomeriggio) il Governo sembra orientato a continuare sulla linea del solo servizio a pranzo in. In questo modo, i locali potranno restare aperti fino alle 18 per le consumazioni e fino alle 22 sarà consentito l'asporto. Il, invece, resta permesso ad ogni ora. Eccezioni a queste norme per autogrill, mense e ristoranti all'interno degli alberghi (ma solo per i soli ospiti della struttura).Certò è il divieto di spostamento tra le Regioni fino al. Ma assieme al prossimo Dpcm, il divieto potrebbe essere nuovamente prorogato. Come sempre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Così come gli spostamenti motivati da esigenze, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla in ambito regionale la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni.

Chiudono nei festivi i centri commerciali

I centri commerciali, le gallerie e i parchi commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione di alcuni negozi presenti all’interno: edicole, farmacie, parafarmacie, alimentari, librerie, prodotti agricoli e florovivaistici.

Sì alle seconde case

Ancora chiuse palestre e piscine

Niente sale giochi

Per quanto riguarda le, dovrebbe essere consentito recarvisi anche se sono in(salvo altre disposizioni a carattere regionale); ma ciò è valido solo per il nucleo familiare. Sono vietati i viaggi per turismo.Relativamente ai consumi, i negozi rimarrano chiusi solo in(dove viene garantito esclusivamente il commercio di prodotti essenziali). Mentre in zona gialla etutti i negozi sono aperti, mantenendo comunque le solite misure di sicurezza: distanziamento, mascherina, ingressi contingentati. Nei weekend dovrebbero rimanere sempre chiusi i Chi attendeva la riapertura diper ritornare a praticare la propria attività, resterà deluso. Stessa cosa per chi pratica sport di contatto e di squadra. Consentita, invece, l'attività motoria individuale all'aperto come la camminata, la bici e la corsa. Al momento, il Cts non ritiene opportuno allentare le restrizioni in questo settore. Se le cose dovessero migliorare si potrebbe pensare almeno a lezioni individuali o su prenotazioni. Restano, che possono essere utilizzati solo «da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e/o dalle rispettive federazioni».Resta sospesa l’attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò. Chiuse sale da ballo e discoteche. Le feste sono vietate, al chiuso e all’aperto, anche quelle di matrimonio, battesimo, comunione eccetera. Rimane anche nel nuovo Dpcm la forte raccomandazione di non ricevere in casa «persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza».