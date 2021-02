Lo sci riparte dal 15 febbraio Ma solo in zona gialla

Pubblicato il 04 febbraio 2021 | 16:35

Via libera allo sci

Bicchiere mezzo pieno

Regole precise per la sicurezza

Le biglietterie

Le seggiovie

Le cabinovie

Le funivie

Congiunti a distanza

Bar e ristoranti

a tanto attesa risposta delalle linee guida proposte dalle Regioni per l'apertura degli impianti sciistici è arrivata ed è stata positiva. Gli esperti hanno dato il via libera per le stazionisi trovano nelle regioni in zona gialla, mentre quelle in zona arancione dovranno restare chiuse. Una precisazione importante questa dal momento che leavevano chiesto un'apertura al 50% anche degli impianti in zonaMa viste le premesse e visto il timore che si andasse troppo avanti con laper poter riaprire il bicchiere va visto comunque mezzo pieno. Uno slancio per gli impianti, naturalmente, ma anche per tutto l'indotto generato dallo sci, con gli alberghi in primis a sorridere e poi i rifugi e poi ie iche rischiavano di saltare a piè pari tutta la solitamente ricca stagione invernale.Certo, lenon saranno risanate, ma c'è spazio per limitare i danni a patto che la situazione epidemiologica andrà in costante miglioramento. Idelle regioni possono cambiare di settimana in settimana e il rischio di non potersi muovere è sempre dietro l'angolo. Resta anche da capire come idegli impianti si adatteranno a questa situazione di instabilità: converrà a tutti aprire con il rischio di dover chiudere da un giorno all'altro per le ordinanze delLa speranza è che un pizzico diconvinca i gestori a lanciarsi e gli appassionati a inforcare gli "assi" per calcare i manti bianchi di. Ovviamente, nel massimo rispetto delle regole stilate dalle stesse Regioni per ottenere l'ok del Cts.Per contingentare le presenze, avevano detto le Regioni “è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. In tutte le realtà in cui il controllo deglio delle altre tipologie di titoli di accesso, non possa essere svolta con modalità contact-less, dovranno essere adottate misure idonee ad evitare assembramenti e ridurre le occasioni di contatto, soprattutto nei prevedibili momenti di maggiore afflusso e comunque nel corso dell’intera”.I passeggeri “dovranno indossarechirurgica. Andranno adottate soluzioni organizzative al fine di ridurre code e assembramenti alle, quali ad esempio: prevendita/prenotazione on-line o tramite altre soluzioni digitali (es. applicazioni per smartphone), collaborazioni con strutture ricettive del territorio per acquisto/consegna dei titoli. Sia in fase di prevendita/, sia di vendita in biglietteria, è necessario informare gli utenti delle buone norme di condotta e corretta prassi igienica per limitare il più possibile comportamenti inadeguati”.Per le seggiovie “la portata massima aldella capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento”.Per le cabinovie “riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in(come fascia scalda collo) che ne facilitano l’”.Per le“riduzione aldella capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità”.Deve essere sempre “assicurato ilinterpersonale di 1 metro in tutte le fasi precedenti il trasporto. Il distanziamento si applica anche a nuclei, conviventi e congiunti, ad eccezione dei soggetti che necessitano di accompagnamento (es. bambini al di sotto di 1,25 m di altezza, nel caso delle seggiovie) o di assistenza (es. utenti non vedenti)”. Obblighi per i gestori degli impianti di“che dovranno garantire l’organizzazione e la gestione dei flussi e delle code, l’applicazione di misure (anche visive) per il mantenimento del distanziamento interpersonale e l’introduzione, nei punti strategici (parcheggi, casse, tornelli, aree di servizio, stazioni di partenza, intermedie e di arrivo) di strumenti di comunicazione idonei ad informare tutti gli utenti in merito alle regole ed ai protocolli vigenti per la limitazione del rischio di contagio”.Tra le maggiori preoccupazioni che avevano convinto ila dire di no alla riapertura c’è la gestione dei flussi nei. Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente all’interno dei locali “è definito dalla singola struttura sulla base delle regole sul distanziamento definite nel protocollo ristorazione”. Ma quando viene “raggiunto il numero massimo predefinito di clienti nel locale, dovrà essere interdetto l’accesso ad altre persone”. Per questo “si suggerisce di prevedere sistemi divolti ad evitare che ci siano assembramenti in orari di massimo afflusso. È opportuno prediligere la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, inclusa l’ordinazione e la consegna del cibo da asporto, anche adottando strutture provvisorie. L’après ski è consentito solo con posti a sedere nel rispetto delle regole già definite neisulla ristorazione e pubblici esercizi. Si suggerisce di prevedere dei sistemi di informazione a valle che comunichino ai turisti che nelle strutture in quota potrà non essere assicurata l’accoglienza laddove sia stata raggiunta la massima capienza dei”.Nella stessa riunione intanto il Cts ha anche approvato il protocollo presentato dallaper il festival diche prevede lo svolgimento dell’evento senza spettatori.