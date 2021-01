Sci, riaprire o no il 15 febbraio? Lo scontro tra gestori e virologi

Pubblicato il 30 gennaio 2021 | 15:06

Gli alberghi: il 60% chiuso senza piste

Pregliasco: Aprire ora è presto

Troppi rischi nei rifugi e nelle attività di contorno allo sci

Fabrizio Pregliasco. Fonte: Gruppo San Donato





Limite agli skipass: Misura intelligente, ma non ora

a data ci sarebbe: il. E ilanche, manca solo il sì del. Ma mentre ideglidalo attendono con ansia, sottolineando però che «serve un preavviso di almeno una settimana», c’è chi sulla riapertura storce ancora il naso., virologo dell’Università degli studi di Milano e con un passato anche alla Lub-Libera Università di Bolzano, come riporta il Corriere del Trentino, non è convinto che la partenza della stagione invernale in quella data siaUn nodo importante da scogliere prima che sia la neve a farlo per cercare di mettere le pezze su una situazione del settore finita male e iniziata peggio. Basti pensare che il 60% degliè chiuso senza piste e un albergatore su cinque pensa di non aprire.Ma per Pregliasco «siamo in una fase di limbo della pandemia, in cui le misure che mettiamo in pratica riescono solo a mitigare ladel. Per questo aspetterei ancora un po’ prima di fare partire gli impianti di risalita per vedere come si evolve la diffusione della pandemia. Le restrizioni che abbiamo adottato danno segnalisui ricoveri, ma il numero dei morti è ancora alto, sintomo di come la circolazione del virus sia interrotta ma solo a rallentarla. Rispetto all'Europa la situazione da noi è migliore, ma ciò che accade attorno a noi deve essere un monito. In queste settimane la nostra concentrazione deve andare su unache deve lavorare a pieno regime, cosa che sarebbe più complicato fare con un rialzo dei numeri. Non vorrei che andassimo a rovinare quanto fatto introducendo un fattore di rischio in più».Non basta, dunque per Pregliasco, indossareFfp2 invece che chirurgiche, come è stato richiesto delle linee guida delleper aprire gli impianti anche nelle«Il problema maggiore non è nella condivisione della cabina dell’impianto di risalita e di quale mascherina si indossa. Il rischio maggiore è nel contorno, come nel toccare tutti le stesse cose o nel condividere uno spazio limitato nei».Così come «tutte le attività di contorno allo sci rimangono l’elemento principale di», per cui per il virologo, anche se passasse la richiesta delle Regioni che spingono, all’interno delle strutture, per il servizio digestito solo con posti a sedere, sulle prenotazioni e sui consumazioni d’asporto, sono misure che «riducono il rischio, ma non lo cancellano».Anche l’eventuale limite agligiornalieri per evitare gli assembramenti, contenuto nel documento prodotto dalle Regioni «potrebbe essere utile, ma dovrebbe essere fatto in un momento successivo», spiega Pregliasco che aggiunge «progressivamente andremo a togliere le restrizioni e limitare gli skipass potrà essere una misura intelligente».