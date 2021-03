Gentiloni: Tutta l'Ue al lavoro sul passaporto vaccinale

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 12:23

Entro il mese di marzo prime proposte legislative dall'Ue

Le anticipazioni di Gentiloni

Von der Leyen: novità entro questo mese

Il commento del Garante

Il caso Sardegna

prezzo pesantissimo, pagato l'estate scorsa» quando «ci è stato riportato il virus sull'isola: ecco perché il vero tema adesso saranno i controlli da un lato e il senso civico delle persone dall'altro». Chiaro il rimando del Governatore alla polemica di quest'estate quando si era assistito al ridicolo teatrino sul rimbalzo delle responsabilità tra Regioni per via dei viaggi in entrata e uscita dai luoghi di villeggiatura sarda, con polemica sulle discoteche non controllate (e diventate focoloai ardenti) annessa. Solinas ha voluto infatti precisare che il passaggio in zona bianca non sarà un «liberi tutti» ricordando il «, pagato l'estate scorsa» quando «ci è stato riportato ilsull'isola: ecco perché il vero tema adesso saranno ida un lato e il senso civico delle persone dall'altro». Chiaro il rimando del Governatore alla polemica di quest'estate quando si era assistito al ridicolo teatrino sul rimbalzo delleper via dei viaggi in entrata e uscita dai luoghi di villeggiatura sarda, con polemica sulle(e diventate focoloai ardenti) annessa.

onostante le varianti e le incognite legate al ritmo della campagna vaccinale, l'guarda avanti, in prospettiva, e accelera i lavori per l'introduzione del, tema delicato che intreccia privacy, sicurezza e libertà d'imprea.Sul tema è intervenuto anche, commissario Ue agli Affari economici, durante il Forum Ansa dal titolo Un nuovo patto Ue per la crescita: «Bene se si riesce a creare uncomune, non deve contenere chissà qualima semplicemente il dato che il titolare è stato vaccinato ed eventualmente se solo con la prima o anche con seconda dose. Detto questo, c'è una parte molto delicata e difficile del problema che riguarda la necessitò dil'interesse alla ripresa di settori economici con l'evitare discriminazioni».Consapevole delle difficoltà della situazione attuale, Gentiloni ha voluto dare un messaggio disui prossimi mesi e il possibile impatto negativo delle restrizioni sull'economia (a partire dal turismo): «Non vedo al momento conseguenze sulle nostre previsionidalla seconda ondata della pandemia, che era già stata incorporata nelle stime fatte a febbraio improntate a una certa prudenza. Ovviamente dobbiamo mettere in conto anchepiù negativi, per varianti ma anche scenari più positivi se le vaccinazioni accelerassero più del previsto e ci fosse qualche intesa europea su un certificato vaccinale che aiuti settori molto colpiti, comee viaggi».Via, invece, la presidente della Commissione europea,è stata più precisa sulle tempistiche del passaporto vaccinale: «Questo mese presenteremo una proposta legislativa per il pass verde digitale. L'obiettivo è certificare che le persone sono state vaccinate, i risultati dei test di quanti non si sono potuti immunizzare, e informazioni sulla ripresa dal covid. Rispetterò la protezione dei dati, la sicurezza e la privacy».A tale proposito, ilritiene che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma dinazionale. I dati relativi allo stato vaccinale - continua il Garante - sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime dicostituzionali. Il Garante ritiene, pertanto, che il trattamento deirelativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali.Precisazioni che arrivano giusto in tempo per insinuarsi nella polemica aperta dalla richiesta del governatore della Sardegna , Christian Solinas di istituire un certificato vaccinale per le vacanze in sicurezza. La proposta, già scattata la scorsa estate ma mai definitivamente decollata, al momento è stata declinata in un processo di controlli a tappeto. La Sardegna, infatti, è la prima zona bianca d'Italia e Solinas ha già predisposto delle tutele: sull'potrà sbarcare (attraverso) solo chi avrà con sè un; chi non lo avrà già eseguito, lo effettuerà sul posto e anche in quel caso, ovviamente, potrà rimanere in Sardegna solo se