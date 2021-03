Sardegna, orari da zona bianca. Ristoranti aperti fino alle 23, i bar fino alle 21

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 09:16

Bar e ristoranti tornano alla normalità

Tornano in classe gli studenti



istoranti aperti fino allefino alle 21 eche slitta dalle 22 alle 23.30 fino alle 5 del mattino. Sono le misure principali in vigore da oggi fino al 15 marzo in Sardegna (escluse le zone interdette con ordinanze dei sindaci), prima Regione d'Italia passata in zona bianca, e previste nell'ordinanza adottata in tarda serata dal governatore. Nessuna limitazione severa, resta solo il stazionamento presso piazze, lungomare e belvedere e un'ora e mezzo di libera circolazione in più rispetto al resto d'Italia.Laè riuscita ad ottenere questo traguardo sorretta dal suobasso da ormai tre settimane. A gioire in questa situazione sono soprattuttoche tornano a lavorare con regolarità, in un periodo cruciale visto che la bella stagione si avvicina e la zona bianca è di buon auspicio per l'estate. Sono 12mila i locali chiusi o soggetti alle restrizioni - tra questi 800 agriturismo - che torneranno quasi alla normalità. Anche le persone, sempre con mascherine e distanziamento, potranno spostarsi liberamente con il solo divieto di stazionare nei punti "caldi".La Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) ha comunque voluto tenere alta la guardia. «Siamo contenti per la zona bianca - ha detto il presidente della Fipe-Confcommercio Sud Sardegna,- questo però non è un liberi tutti, ma è un inizio per lavorare in sicurezza. Continuiamo ad applicare i nostriperò attenzione: per poter ripartire e tornare al nostro lavoro dobbiamo accompagnare questa ripartenza ad una fermezza e una rigidità nei controlli».«Siamo noi - aggiunge - che decidiamo con queste nostre azioni se poter passare un'estate lavorativa e finalmente convivere con questa situazionePoi sicuramente lae gli screening ci aiuteranno a essere più tranquilli però vi prego di mantenere i protocolli sicurezza: so che in certe situazioni è difficile ma la riuscita di questa stagione estiva e ovviamente delin Sardegna passa attraverso la nostra responsabilità passa attraverso la nostra fermezza».Considerando il rischio che la libertà superi le raccomandazioni e ricordando l'ormai famososu chi deve controllare cosa, Frongia avverte che gli esercenti «non possono essere gli unici aquesta situazione». Da qui l'invito allee alle forze politiche «per esserci vicini in questa frase e per ritornare finalmente a vivere in serenità».Zona bianca significa anche ritorno inper tutti i 207.268dell'isola che dicono addio alla. Quasi a portata di mano il traguardo di una Pasqua - il cinque aprile - di resurrezione economica e sociale. Forte del risultato, il governatore Cristian Solinas vuole chiedere al premieruna corsia veloce per vaccinare tutti i sardi entro 45 giorni e consolidare l'isola nel percorsoMa non è un «liberi tutti», avverte il governatore memore del «prezzo pesantissimo, pagato l'estate scorsa» quando «ci è stato riportato il virus sull'isola: ecco perché il vero tema adesso saranno i controlli da un lato e il senso civico delle persone dall'altro». Chiaro il rimando del Governatore alla polemica di quest'quando si era assistito al ridicolo teatrino sul rimbalzo delle responsabilità tra Regioni per via dei viaggi in entrata e uscita dai luoghi disarda, con polemica sulle discoteche non controllate (e diventate focoloai ardenti) annessa.A breve sarà emanata una ordinanza specifica, spiega Solinas, «che prevede l'impiego di personale regionale per effettuareo tamponi alle persone in arrivo nei prossimi giorni sia nei porti che in». «Le persone e i turisti sono i- dice il governatore - chiediamo solo nel loro interesse di arrivare con un test già eseguito o qualora non lo avessero, di dedicarci qualche minuto all'arrivo per eseguirlo».Solinas promette ulteriorinel caso in cui i dati rimanessero confortanti: «Se nel corso della prima settimana di allentamento vedremo indicatori con segnoprocederemo con la riapertura die scuole di danza, fino al ritorno alla tanto agognata nuova normalità». La zona bianca, ha ricordato, «è un grande risultato raggiunto grazie aldi tutti i sardi, del personale sanitario impegnato in questa battaglia contro il, e a maggior ragione dobbiamo sentire la responsabilità di mantenere questo risultato. Non dobbiamo abbassare la guardia».