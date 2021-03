Dal Sigep fiducia nel fuori casa. La community c'è e guarda al futuro

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 14:55

poche ore dalladel primo evento totalmentee in attesa dell'edizione fisica di gennaio 2022 (22-26 a Rimini), dalarriva un messaggio di fiducia per il mercato del fuori casa, attualmente duramente colpito dagli effetti della pandemia sul tessuto socio-economico.L'evento organizzatgo dadal 15 al 17 marzo 2021, ha mantenuto vivo il rapporto coltramite unache non ha spaventato la community di professionisti. I numeri parlano chiaro: 250 espositori presenti, il 25% degli operatori proveniente da 136 Paesi stranieri e 268 buyers da 60 Paesi che hanno incontrato le aziende, originando 2.500 incontri e 1.250 ore di collegamento web. Un successo.Al centro dei vari(circa 300 gli appuntamenti in agenda) il presente e il futuro di gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè. Ma anche una continuità diche non è venuta meno nonostante le limitazioni agli spostamenti. Sulla piattaforma My Agenda, messa a disposizione da Ieg e supportata dal network di, sono stati generati 5.000 contatti e circa 10mila messaggi scambiati. Numeri a cui si aggiungono i quasi 24 milioni di contatti media raggiunti nei tre giorni della, 138 giornalisti accreditati e 750.000 utenti unici entrati in contatto attraverso i canali social con il brand Sigep durante le giornate di apertura della piattaforma.Ilconferma l’attitudine a incontrare l’esigenza dei consumatori di un alimento salutare e con ingredienti di eccellenza, sempre in continua sperimentazione, lanciato sul fronte internazionale e con la prospettiva di arrivare a vere e proprie collezioni di gusti stagionali. Laindica la necessità di formazione continua e affinamento culturale, per trovare posto nel sistema della ristorazione di alta fascia così come in quella dell’azienda di vicinato.Latrasforma la tradizione ancestrale del lievito in contemporaneità, anche nei dolci da ricorrenza, in un connubio sui dolci e sulle centinaia di varianti regionali italiane del pane. Iltrova nelle nicchie delle specialty il nuovo canale di contatto con la clientela.Packaging, comunicazione, social media, canali di vendita, corrieri per il delivery, chiudono l’ecosistema dell’delineato al Sigep Exp.Per il recap dell'evento: GIORNO 1