I ristoranti alla ricerca di spazio chiedono certezze sui dehors

Pubblicato il 19 marzo 2021 | 17:23

L

A Firenze, Cosap sospesa fino al 31 dicembre

La scelta di Firenze: niente Cosap fino a dicembre

L'allarme della Capitale

Uno strumento contro la movida selvaggia

a primavera ancora non è arrivata, l’Italia è ancora in prevalenza rossa, ma il tema “” scalda già ristoranti, bar e tutti quegli esercizi commerciali che, sull’utilizzo delloesterno extra, puntano per organizzare ladell’attività; non appena si potrà. Da Firenze a Roma, l’appello è uno solo: rinnovare per tutto il 2021 le deroghe già sperimentate lo scorso anno.In questo senso va letto l’attivismo del Comune diche ha deciso di prorogare un provvedimento molto apprezzato dai pubblici esercizi: la sospensione della(canone per l’occupazione del suolo pubblico). «È ancora emergenza Covid e per questo allunghiamo fino alprossimo le concessioni straordinarie per bar e ristoranti in modo da sostenere uno dei settori che più di altro ha sofferto per la drammatica crisi economica dovuta alla pandemia», è stata la spiegazione offerta dall’assessore al Commercio della città toscana,La, ora al vaglio del Consiglio comunale, prevede la possibilità di utilizzare sedie e tavolini all’aperto per tutto il 2021 rendendo quindi possibile laall’aperto di cibi e bevande anche a costo di lasciare sul terreno un introito per le casse del comune che si aggirerebbe intorno ai tre milioni di euro. Che restano quindi nelle tasche dei commercianti. Chi ha già usufruito di questa deroga potrà quindi continuare a servire i clienti all’aperto, mentre chi decidesse di farne richiesta per la prima volta saranno riaperti i termini per le domande.Ora però, da Palazzo Vecchio arriva un appello per unaa livello nazionale.Appello già rilanciato nei giorni scorsi da Virginia Raggi, sindaca di, che oltre alla Cosap, solleva il tema deidi Soprintendenza e Sovrintendenza. Se, entro il 31 marzo non verranno riviste le scadenze delle deroghe, dall’1 aprile gazebi, ombrelloni e tavolini dei locali del centro storico dovranno essere smantellati.Attraverso un post sulla propria pagina, Raggi ha messo nero su bianco che se dall’esecutivo non dovessero arrivare delle novità, si metterebbe a rischio il «» lanciato dalla città giusto un anno fa. «Abbiamo dato la possibilità a ristoranti e locali di mettere i tavolini all’aperto gratuitamente. È stato un aiuto concreto a imprenditori in difficoltà e a tanti lavoratori. Fondamentale che questa misura venga estesa per tutto il 2021», ha spiegato la sindaca.Al di là del nodo, la questione dei tavolini all’aperto si lega anche alla battaglia contro gli assembramenti selvaggi e a quella movida che rischia di trasformare ogni minimo spiraglio di libertà in occasione per puntare il dito contro gli esercenti. D’altronde, uno dei motivi più semplici alla base di questo. Locali troppo piccoli non permettono di accogliere la quantità di avventori sufficienti a evitare che fuori si creino code, ingorghi, capannelli indesiderati. Ecco allora che allargare la superficie commerciale anche all’esterno permetterebbe di diluire il “traffico” dentro e fuori i locali.