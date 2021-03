Roma, tavolini e gazebo a rischio. Il 31 marzo scadono le deroghe

Pubblicato il 18 marzo 2021 | 15:21

Il 31 marzo scadono le deroghe per i tavolini all'aperto

stavolta non viene da ristoratori o baristi, ma direttamente dalla prima cittadina. Atocca amettere in guardia il settore dei pubblici esercizi e il Governo sul tema dei tavolini all’aperto. Il 31 marzo, infatti, scade laai vincoli di Soprintendenza e Sovrintendenza che aveva permesso al Comune di concedere piùall’esterno ai locali per far fronte alle limitazioni per le consumazioni all’interno degli spazi chiusi.Attraverso un post sulla propria pagina, Raggi ha messo nero su bianco che se dall’esecutivo non dovessero arrivare delle novità, dall’1 aprile gazebo, ombrelloni, panche, sedie e tavoloni andranno, mettendo così a rischio il «modello» lanciato dalla città giusto un anno fa. «Abbiamo dato la possibilità a ristoranti e locali di mettere i tavolini all’aperto. È stato un aiuto concreto a imprenditori in difficoltà e a tanti lavoratori. Fondamentale che questa misura venga estesa per tutto il 2021», ha spiegato la sindaca.Unache trova d’accordo tutte le associazioni di categoria. «Gli operatori dellasono allo stremo, siamo colpiti dall’ennesima chiusura e ancora in attesa del e dei necessari ristori, fino ad oggi comunque insufficienti. Bene ha fatto la sindaca a lanciare un appello al Governo affinché la Capitale possa beneficiare di nuovee delle deroghe necessarie rispetto ai vincoli», ha commentato, presidente delladi Roma. Per la, il campanello d’allarme fatto scattare da Virginia Raggi sottolinea ancora una volta di come sia arrivato «il momento di aiutare concretamente la ristorazione romana e ladell’indotto».Al di là del nodo, la questione dei tavolini all’aperto si lega anche alla battaglia contro gli assembramenti selvaggi e a quella movida che rischia di trasformare ogni minimo spiraglio di libertà in occasione per puntare il dito contro gli esercenti. D’altronde, uno dei motivi più semplici alla base di questo. Locali troppo piccoli non permettono di accogliere la quantità di avventori sufficienti a evitare che fuori si creino code, ingorghi, capannelli indesiderati. Ecco allora che allargare la superficie commerciale anche all’esterno permetterebbe di diluire il “traffico” dentro e fuori i locali.