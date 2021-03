La Cultura rilancia i borghi. Opportunità per i ristoranti

Primo Piano del 22 marzo 2021 | 15:02

scende in campo. Il palcoscenico è stato il XXV convegno nazionale dei delegati e volontari del. Da qui, il ministro della Culturaha presentato le sue proposte per il Recovery Plan relative al rilancio dei beni italiani. Dopo l’ufficialità del decreto Sostegni che assegna al turismo solo parte dei ristori e un fondo speciale per la montagna da 700 milioni, il rilancio parte daiche costellano la Penisola. E che potrebbero diventare una soluzione sostenibile alla questione. Ora sensibilmente acuita dall’emergenza Covid, con l’Istat che segnala prezzi in aumento del +1,9% anche nel 2020 segnato dalla pandemia.Durante l’incontro sul tema dell’ambiente italiano come frutto dell’intervento dell’uomo nel contesto della natura, Franceschini ha indicato prima di tutto le basidell’operazione: un miliardo per ile riuso dei piccoli borghi spopolati o abbandonati (circa 6.000, soprattutto sulla dorsale appenninica), 650 milioni per ildi casali, depositi agricoli, rustici. La mossa punta a sfruttare le risorse del Piano di resilienza e ripartenza per ridare vita a molte aree lontane dai«Il Covid ci ha costretti a cambiaree a compiere scelte nuove. È possibile che conserveremo numerosi aspetti della nostra “nuova”. Penso alla possibilità di lavorare dove si vuole, anche lontani dalle città e in zone dove si può felicemente vivere in contatto con la natura e il paesaggio», ha affermato Franceschini.Da qui la proposta di unper il recupero dell’. Che potrebbe diventare opportunità per riscoprire il territorio e rilanciare le attività turistiche e ristorative . «Non dovrebbero esserci vincoli d’uso: potrebbero restare manufatti destinati all’agricoltura oppurein abitazioni, in uffici, agriturismi, ristoranti, sedi aziendali. Naturalmente sarà indispensabile assicurare lain questo caso», ha aggiunto Franceschini.Ingranaggi essenziali di questo piano saranno leche avrebbero il compito di facilitare il recupero da parte del privato. Perché, «per riattivare un borgo non basta restaurare il municipio o la chiesa», ha concluso Franceschini.D’altronde, l’non sembra mancare. Come riporta il Sole 24 Ore, la caccia alla casa fuori città, in nuovipiù piccoli e immersi nella natura è cominciata già durante lo scorso lockdown e ledel quarto trimestre 2020 sono risultate in aumento del +8,8% sul 2019. Contestualmente, il virus ha rallentato gli spostamenti verso le città.Ad accogliere con favore la notizia è stata lache conta un patrimonio nazionale di oltre due milioni difra malghe, cascine, fattorie, masserie e stalle a rischio degrado. Situazioni che potrebbero essere recuperate sulla scorta delle mutate abitudini edabitative e lavorative impresse dalla pandemia e che farebbero dellanon solo una meta da gita fuori porto, ma vero e propria «scelta di vita». Un trend già in atto e che registra +29% di ricerche sui siti specializzati.In Italia, ha ricordato la Coldiretti «i centri sotto i 5milasono 5.498, quasi il 70% del totale. Ospitano il 16,5% della popolazione nazionale ma rappresentando il 54% dell’interaitaliana hanno anche ampi margini diresidenziale in un paesaggio fortemente dalle produzioni agricole, dalle dolci colline pettinate dai vigneti agli ulivi secolari, dai casali in pianura alle malghe di montagna, dai verdi pascoli ai terrazzamenti fioriti, che contrastano il degrado ed il dissesto idrogeologico».Per riuscire nell’intento, però, è necessario far marciare anche le. Come la banda larga. «Facciamo i conti ogni giorno con insostenibili ritardi sulle infrastrutture telematiche ed è quindi strategico superare ilche spezza il Paese fra zone servite dalla banda larga e altre invece no, fra città e campagne, per far esplodere le enormiche il territorio può offrire», ha affermato il presidente della Coldiretti. Attualmente, appena il 68% dei cittadini dispone di connessione a banda larga nei comuni con meno di duemila abitanti.