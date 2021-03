La spesa dei nuovi consumatori tra Qr code per il riciclo e app per aiutare l’ambiente

Pubblicato il 23 marzo 2021 | 11:30

roviamo a dire: 70, 35, oggi. 70 anni fa, 35 anni fa, oggi: come in questiè cambiato il modo di fare lalaera assolutamente sussunta all’. Ilera già felice di essere considerato tale, ovvero di poter cominciare a consumare fuori dalle ristrettezze imposte dagli ultimi anni dellae dall’immediato dopoguerra . Fare la spesa era la risultante di due condizioni: a)(ma non zero) disponibilità economica, b) quali prodotti disponibili a, al, in quel giorno. Condizioni di approvvigionamento costrette da carenze die di, pressoché assente la catena del freddo, quasi nulli i controlli igienici e sanitari.Trentacinque anni fa, con unache cominciava a esistere non solo nelle grandi città ma anche nei, in simbiosi con unache contribuiva fortemente alle dinamiche di scelta dei consumi, il driver nel riempire quel recipiente cornucopia che era (ed è) ilera il brand, la marca. “L’ho visto per televisione” era la locuzione lasciapassare volta a intendere che la relazione offerta/domanda, pur restando fortemente sbilanciata a favore dell’offerta, comunque aveva basilarmente un erigendo rapporto di fiducia: “pago a prezzo fisso (non negoziabile con il bottegaio), ho ragionevole certezza di peso, di salubrità e di non nocività), piace e se non è detto che faccia bene, suvvia neanche fa proprio male”.Oggi, a fronte di una comunicazione dell’offerta che è sempre meno gridata ed enfatica e sempre più portatrice di contenuti inerenti al, il driver di acquisto è ladel prodotto, la suae la congruità del prezzo rispetto alLa domanda si è fatta adulta e, non solo è stato debellato l’analfabetismo tout court, ma siamo al cospetto di consumatori avveduti ed esigenti.Ci si informa in, si ha modo di comparare prodotti simili, si dà importanza aled a quanto sul package è riportato: ben più e ben oltre che l’evidenza obbligatoria degli ingredienti, ma anche, conInsomma, la spesa, fermo restando il bino driver principale del soddisfacimento dei bisogni e dell’esaudimento dei desideri, è anche funzione della consapevolezza degli ingredienti, per, e del rispetto dell'ambiente, coerente al già tracciato sentiero della green economy Di tendenza, pronto a divenire comportamento aduso ai consumatori più sensibili al, il tool per calcolare ledi CO2 prodotte daldelle merci. Già oggi la scansione delviaindica comeun package e scarto di prodotto in base a dove ci si trova.Il codice a barre cessa di essere solo lo strumento che velocizza i pagamenti alla cassa, utilizzato esclusivamente dal “venditore” e diviene l’abilitatore cognitivo nelle mani deledL’non più l’ultimo dei touchpoint prima del carrello e della cassa, bensì il documento che seriamente ed autorevolmenteilFare la spesa in Gdo non soltanto con il comportamento aduso dello shopping tra corsie e scaffali, ma anche in modalitàed anche, ad oggi trend vincente, mix dei due:su piattaformae ritiro atempo/spazio concordato di persona (di presenza).Sono i primi passi concreti e bene accetti sul sentiero verde della