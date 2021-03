Just Eat firma i contratti dei rider: 4mila fattorini diventano dipendenti

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 11:15

L'accordo fra Just Eat e sindacati arriva in un momento di tensione nel settore

Armonizzare tutele e consegne

Dotazione di mezzi, accessori e percorsi formativi;

Indennità chilometrica per l’uso di bici e scooter;

Festività, straordinario, ferie, malattie, maternità e paternità. Ma anche, Tfr e previdenza;

Retribuzione secondo le tabelle del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl): compenso orario di 9,70 euro sino alla maturazione di due anni in azienda. Dal terzo diventano 11,70 euro l’ora).

Just Eat: dobbiamo crescere tutti insieme e in modo sostenibile

Firmato l'accordo, festeggiano 4mila rider in Italia

Delivery, settore in movimento

Turni, riposi, straordinari: i dettagli del contratto

lla fine, è arrivato il contratto. I rider difirmano il contratto della. Per loro: buste paga, ferie, malattia e tutti quei benefit che caratterizzano la posizione di dipendenti. Risultato ottenuto tramite l’firmato dalla società di delivery e i rappresentantitrasporti e lavoratori atipici.Si tratta di contratti di lavoroa tempo indeterminato, ma l’azienda riconosce ilcome forma comune di lavoro. Queste le caratteristiche principali dell’accordo siglato da Just Eat. Più volte annunciato , il piano didella piattaforma guidata dain Italia, riguarda i circa 4mila rider della società di food delivery. Nelle specifiche del contratto viene riconosciuta:Sostanzialmente, saranno assunti con questi benefit tutti iche lavorano pr Just Eat dal primo agosto 2019, ma mantenendo lo stesso orario precedente. Previsto anche unper valorizzare le consegne effettuate (con un limite massimo di quattro per ora).«È un risultato positivo che testimonia la comune volontà di approcciare in modo costruttivo eun settore in crescita a vantaggio di tutti gli attori di questa: rider in primis ma anche ristoranti e operatori come Just Eat», ha commentato Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia dopo la firma dell’accordo. Soddisfazione anche da parte dei: «È importante continuare a lavorare insieme per perseguire un'idea die di sviluppo che sappia tenere insieme produzione, qualità e buona , profitto e sicurezza, tutto ciò rimettendo al centro il valore della persona, in un contesto di relazioni sindacali partecipativo, improntato al dialogo».La notizia dell’accordo arriva in un momentoper il mondo del food delivery con scioperi e manifestazioni a seguito di un primo accordo fra sindacati e Assodelivery (l’associazione che raggruppa i grandi player attivi in Italia, da cui è uscita Just Eat). Step raggiunto a sua volta a fatica e passato attraverso il tentativo di estendere a livello nazionale l’accordo firmato con i rappresentanti di Ugl. Al centro della questione, l’inquadramento del rider: autonomo o subordinato?Domande a cui Just Eat e sindacati hanno provato a dare una risposta. Andando più nel dettaglio del contratto, si legge la volontà dile tutele del contratto subordinato con un’organizzazione del lavoro diversa da quelle tradizionali. I, per esempio, verranno comunicati 48 ore prima dell’inizio della settimana lavorativa, ma ci sarà la possibilità di lavorare(sostanzialmente incrementando il monte ore lavorato). Per il, i pacchetti sono da 10, 20, 30 ore con la possibilità di farne il 50% in più. Ma il turno deve comunque non essere inferiore alle due ore. Ovviamente 365 giorni all’anno conerogato dalle 7 del mattino alle 24 e un giorno di(con la domenica assegnata a rotazione).In ogni caso, l’introduzione di questo contratto non esclude la possibilità per Just Eat di ricorrere ad altri tipi di rapporti di lavoro come la somministrazione, il determinato e l’intermittente. A patto che questenon superino il 35% dei full time per ciascun servizio cittadino.