Ma quali vacanze di Pasqua! Italiani timorosi anche senza divieti

La fiducia degli italiani è a terra

Giusto voler aprire, ma chi ha voglia di entrare?

In programma c'erano viaggi di prossimità

Il turismo continua a chiedere maggiori aiuti

a voglia deglidi andare inè sotto i tacchi. Secondo un sondaggio condotto daper conto di Confturismo-Confcommercio, circa 9 su 10, tra gli intervistati a fine febbraio avevano già previsto per Pasqua uno scenario di peggioramento della situazione, o al massimo di stabilità, con il permanere di limitazione agliche, dall’inizio della pandemia, “chiudono” di fatto il, anche quando le attività sono virtualmente aperte.Un segnale forte e chiaro a cui devono tendere le orecchie anche, ma non solo. Tutto il mondo dell'accoglienza deve fare un lucido bilancio tra la loro comprensibile voglia di aprire e la reale possibilità che qualcuno ne sfrutti la possibilità. Nei giorni scorsi abbiamo fatto l'esempio di che promette un'edizione comunque ricca a giugno, ma già qualcuno ha detto di no, come Villa Franciacorta, che si è allontanata perchè non si potrà vivere l'evento come daMa cosa avrebbero fatto gli italiani senza un decreto Pasqua così severo ? Il 43% avrebbe voluto fare una breve vacanza a Pasqua ma non si sarebbe comunque mosso dalla propria regione, o al massimo sarebbe andato in una regione confinante pernottando, prevalentemente in case di proprietà, ino di amici e parenti. La fiducia però è a terra . Sei intervistati su dieci pensando che il nuovo Governo condotto dasaprà rilanciare l’e gestire efficacemente l’emergenza sanitaria, ma non basta, non è abbastanza per trasformare la fiducia in una concreta azione verso il ritorno allaL’indice di fiducia si assesta ormai da 3 mesi su valori piuttostoraggiungendo, a febbraio, quota 50 su 100, 10 punti sotto febbraio 2020. Il 37% degli intervistati dichiara che quest’anno farà menodell’anno scorso, annus horribilis per il settore, e la data più probabile della prossima partenza viene identificata a giugno per un primo, a luglio per uno short break di 2-3 giorni e ad agosto per una vacanza di almeno 7 giorni.Italia al centro dell’attenzione per l’83% degli intervistati, che puntano su mete tipicamentecome la, la Puglia e l’, ma sempre con grande diffidenza: solo 2 intervistati su 5 sono disposti a prenotare con anticipo almeno la struttura in cui alloggiare in ferie.Dichiara, presidente di Confturismo Confcommercio: «Dopo oltre un anno di fermo macchina, la ripartenza del turismo – che si allontana di mese in mese – dovrà essere sostenuta e accompagnata a lungo conspecifiche su credito, fiscalità, lavoro, e con una programmazione adeguata. Il nuovo Ministero del turismo è un grande segnale ma tre mesi per renderlo totalmente operativo sono impensabili, soprattutto ora che il Governo sta intervenendo sulapprovato a gennaio, che al settore dedica attenzione a dire poco marginale. Siamo a disposizione dele del suo staff con progetti concreti, non chiacchiere, e con una visione del turismo coerente con quanto ilci ha insegnato, soprattutto in tema di trasversalità al resto dell’economia e di elementi su cui puntare per il rilancio, incluse componenti innovative».A proposito di aiuti, il settore continua ad essere assai critico. È stato solo nominato, per ora, ma il decreto legge "Sostegni" - che dovrebbe prendere il posto del decreto legge "Ristori V" - fa già discutere. Ad alzare la voce è statache esprime la propria preoccupazione per la soglia limite dei cinque milioni di fatturato per l'accesso agli aiuti a fondo perduto. Una cifra che rischia di tagliare fuori oltre il 50% dellepresenti sul territorio italiano.Avvertenza: si parla pur sempre die indiscrezioni. Ma tanto basta per irritare uno dei settori più colpiti dalla pandemia e dalla modulazione dei vari ristori. Il tutto mentre si avvicina la partenza della stagione estiva 2021. Occasione che le aziende dell'alberghiero non vogliono farsi sfuggire ma per cui serve anche un aiuto dallo Stato. «La previsione che i sostegni siano erogati solo ad aziende fino ai 5 milioni di fatturato, taglierebbe fuori la metà delle aziende del settore», ha sottolineato, vicepresidente dell'Associazione italiana Confindustria Alberghi. Oltre il 48% delle imprese italiane, infatti, supera abbondantemente quella soglia.