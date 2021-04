Agriturismi insoddisfatti: «Da Garavaglia solo illusioni»

Pubblicato il 01 aprile 2021 | 18:30

I

Isvra: «Nessuna proposta concreta dal ministro»

Agriturismi contro il ministro Garavaglia

I temi toccati da Garavaglia in audizione

Gli interrogativi ancora aperti

Le ricadute sulle specialità agroalimentari

Le specialità agroalimentari a rischio secondo Coldiretti

l ministro del Turismo,non ha convinto gliche si sentono ancora abbandonati e senza strategie di uscita davanti. Una posizione doppiamente aggravata dalla natura dell'attività che accorpa ristorazione, accoglienza e produzione. Insomma, macchine complesse i cui proprietari chiedono maggiore attenzione al Governo.In particolare, a deludere gli agriturismi è stata l'audizione di Garavaglia del 16 marzo in cui ha esposto ledel suo neonato dicastero. Peccato che per, presidente di Isvra (Istituto italiano per lo sviluppo rurale e l'agriturismo), le parole del ministro non siano suonate come vere e proprie strategie quanto delle «vaghe, che gli operatori sentono annunciare da anni. Evitiamo di alimentare». Detto diversamente: «Non c'è una solaconcreta e poi, a seguire, un invito a prenotare le vacanze estive senza alcun ragionevole presupposto», ha aggiunto Pusceddu.«Bisogna prepararsi a provvedimenti, le buone idee per dopodomani lasciamole alle prospettive di lungo periodo. A breve termine non si sa cosa fare, se non vuoti proclami, che già abbiamo visto dove portano», gli ha fatto eco, direttore di Isvra.Durante l'di Garavaglia, il ministro aveva toccato diversi. Il primo riguardava l'del nuovo ministero che, ereditando la materia di competenza da altri dicasteri, si è trovato con «risorse importanti, anche ingenti, che sono ancora da distribuire. Questo vuoi per mancanza di norme o complicazione stessa delle norme esistenti, vuoi per l'esiguità dell'apparato che finora segue il turismo, vuoi per la normale burocrazia nel senso peggiore del termine. Abbiamo questee il nostro obiettivo è distribuirle il più velocemente possibile e nel modo più equo possibile».Denari a cui si dovrebbero aggiungere anche i: «L'obiettivo generale - aveva detto il ministro - è rafforzare la capacità produttiva dell'del turismo che in questo momento ha bisogno di una cosa molto semplice: comprare tempo. In questo momento difficile il nostro obiettivo, quindi, è tenere in vita più aziende possibile e rafforzare le nostreanche dal punto di vista patrimoniale, non solo con interventi finanziari a debito».In secondo luogo, il ministro si era impegnato per «per fare ripartire tutti ituristici possibili sia interni che internazionali» per la stagione estiva, subito dopo Pasqua. Possibilità azzerata dal nuovo Dpcm in vigore dal 7 al 30 aprile.Nelle parole di Garvaglia, poi, anche la volontà di cogliere le opportunità dei(Giubileo 2025 e Olimpiadi invernali 2026) e della(«Si vuole realizzare un ecosistema digitale - dire portale è riduttivo - che diventi poi il soggetto aggregatore di tutto»).Dall’audizione appena riassunta, secondo la valutazione di Isvra, emergono esclusivamente, anche dall’unico punto che sembrerebbe stringente: la prossima stagione turistica ormai alle porte. In particolare, Isvra commenta negativamente la mancanza di chiarezza circa leconcrete di: quali sono? Come saranno eseguite? Chi garantirà la sicurezza del turisto nel periodo pandemico? Inoltre, Garavaglia non avrebbe minimamente citato il settore agrituristico (molto caro invece al collega leghista Gian Marco Centinaio che aveva "sposato" le competenze di agricoltura e turismo nello stesso dicastero).Per Isvra, quindi, è chiaro che Garavaglia stia solo «prendendo tempo». Nella speranza, però, che l'idea didi oggi non sia quella che l'anno scorso ha di fatto vanificato le rinunce dei tre mesi di lockdown precedenti.Il temporegiamento e l'indecisione del Governo in generale e del ministro Garavaglia in particolare, però, non pesano solo sul comparto turistico in senso stretto. Com dimostrano le proteste degli agriturismi, in gioco c'è di più. A confermarlo è laper cui senza l'assenza di viaggiatori causa il blocco agli spostamenti mette a rischio 5.266conservati dai piccoli borghi d'Italia.Oltre ad aver causato un buco da 27 miliardi nelle spese dei viaggiatori, il crollo del turismo straniero (e il blocco di quello italiano) si trasferisce, a valanga, sul territorio e sulla sua proposta: «Il cibo - ha ricordato Coldiretti in un anota - è diventato la voce principale deldelle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa di italiani e stranieri destinato allagrazie anche un tesoro che può contare su: 1.578 diversi tipi di pane, pasta e biscotti, più di 1.498 verdure fresche e lavorate, 809 salami, prosciutti, carni fresche e insaccati di diverso genere, 503 formaggi, 291 prodotti gastronomici, 170 prodotti di origine animale fra miele e latticini, 166 preparazioni a base di pesci e molluschi, 164 fra birre, bevande analcoliche, distillati e liquori e 49 tipologie di burro e oli.custodite negli oltre 5milaitaliani che sull'accogliena fondano parte della propria sopravvivenza. La maggior part si trova in Campania (che ospita 552 specialità), seguita da Toscana (461) e Lazio (436). «Dietro ogni prodotto c’è una storia, una cultura e una tradizione che è rimasta viva nel tempo ed esprime al meglio la realtà di ogni territorio. Risulta quindi necessario valorizzare questo patrimonio anche per aumentare la spinta propulsiva del Made in Italy sui mercati esteri», ha affermato il presidente della Coldiretti