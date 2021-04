Vacanza Covid-free? In agriturismo. Ma lo Stato li snobba con pochi ristori

Primo Piano del 11 aprile 2021 | 05:00

L'agriturismo ambito dagli italiani

Cresce l'interesse dei turisti di prossimità per i prodotti del territorio

Alla scoperta di nuovi mercati

Le associazioni agrituristiche sul piede di guerra

Cosa sognano gli italiani

I numeri dell’agriturismo italiano

on circa 25milae oltre un miliardo di euro di fatturato all’anno (senza considerare l’indotto), l’italiano è uno dei settori trainanti delnegli ultimi dieci anni. Eppure, come quasi tutti i settori, anche questo ha dovuto fare i conti con il. In attesa di vedere come andrà il 2021 con lain arrivo (anche se la prima parte, con, ormai è andata), si riparte, si fa per dire, dalledel 2020, anno nel quale, dati Rete Rurale Nazione, rispetto al 2019 il 91% delle imprese ha dichiarato di aver avuto cancellazioni.La metà delle aziende ha poi registrato una diminuzione della vendita dei, ma anche una forte riduzione delle richieste deiofferti (per il 68%), tra i quali soprattutto la. Il 45% delle imprese avrebbe subito un calo di ordini, mentre il 91 per cento avrebbe subito cancellazioni. Tuttavia sarebbe cresciuta la domanda di(+22%) e di prenotazioni (+30%) da parte di nuovi turisti italiani, entro il raggio di 150 Km. Crescita anche per acquisti di prodotti (+18%) e di prenotazioni (+21%) da parte difidelizzati che già conoscevano l’agriturismo.«Eppure non basta a sopravvivere a un’altra annata - dice, imprenditore in- abbiamo diritto a un trattamento diverso anche perché agriturismo vuol dire turismo di prossimità nellee garanzia delle distanze sociali, evitando l’affollamento».Il 37% del campione intervistato ha interpretato lain maniera positiva vedendola come una occasione per scoprire nuovi mercati, mentre circa il 44% non si è fatto scoraggiare, limitando tuttavia le spese correnti. Il 56% delle imprese ha predisposto già entro la primavera 2021 nuovirispetto al passato. «Dopo un 2020 da dimenticare per una struttura come la nostra che si basa su un, stiamo cercando di ripartire per il 2021 anche diversificando il target - spiega, imprenditrice agrituristica in Toscana - nonostante i positivi segnali di ripresa, i piccoli aiuti dellonon possono garantire una continuità, speriamo quindi nella ripartenza del turismo entro l’estate».Anche in, il cambio di colore di inizio primavera ha inciso e non poco. «Occorre sottolineare che gli agriturismo, soprattutto con l'arrivo della primavera e del bel tempo, garantiscono ampi spazi e fanno dell'e contatto con la natura il proprio punto di forza», sottolinea, imprenditrice in Sardegna.Ripristinare ilnel secondo semestre del 2021 e rinnovare la cambiale agraria; rivedere le restrizioni sugli orari di apertura e sospendere il canone Rai speciale, ma soprattutto passare dai ristori a veri e propri "fondi per la ricostruzione" . Sono alcune delle misure richieste da Turismo Verde, l'associazione per la promozione degli agriturismi di, in una lettera inviata qualche giorno fa al ministro delle Politiche agricole,. La Coldiretti dal canto suo, con l’associazione Terranostra-Campagna Amica, chiede una rapida riorganizzazione delle riaperture, l’asporto e la vendita on line, dicono infatti dall’associazione, non bastano più a sostenere le strutture sempre più in crisi. Intanto gli italiani tornano a sognare la campagna.Costretti in, gli italiani sognano una(47%), anche piccola, assai più che cene al ristorante (26%) o serate al cinema (16%). Lo dice un recentissimo sondaggio condotto dal portale internazionalein collaborazione con Agriturist di Confagricoltura. Tranquillità, digital detox, sostenibilit à: il turismo rurale mette d’accordo tutti. Secondo il sondaggio infatti, il 34% deiconsidera prioritari fattori come il distanziamento e la pulizia, percentuale che sale anche al 42% tra gli over 55.Altro trend che si riconferma è la ricerca di luoghi isolati e tranquilli : un break in montagna o in campagna sarebbe l’ideale per il 28% degli italiani. Anche la scelta del tipo di sistemazione va in questa direzione: il 28% degli intervistati opterebbe per una casa al mare, il 19% per un agriturismo, che conquista il 26% delle preferenze tra chi ha superato i 55 anni. Un soggiorno a contatto con lasembra essere ciò che cercano molti italiani, per i motivi più diversi. Voglia di isolamento e tranquillità accomunano infatti i più maturi in cerca di sicurezza, ma anche i più inclini aper regalarsi un po’ di digital detox (il 29% del campione, e il 32% delle donne coinvolte nel sondaggio). Non manca, infine, chi è attratto soprattutto dalla: il 30% degli intervistati pagherebbe fino al 10% in più per una sistemazione green.Le aziende agrituristiche autorizzate sono 24.576 (+4,1% rispetto al 2018). Lamaggiore nell’ultimo anno si è registrata nel Centro Italia (+8,7%). Sotto l’aspetto della diffusione territoriale, i Comuni con almeno un agriturismo nel 2019 sono 4.958, pari al 62,6% del totale (nel 2011 erano il 58%). Nel 2019 la produzione economica dell’agriturismo incide per il 2,6% sul totale dell’intero comparto agricolo. Ildella produzione agrituristica nel 2019 è di poco superiore a 1,5 miliardi di euro (+3,3% rispetto al 2018 e + 37% rispetto al 2007). Oltre il 77% del valore economico è generato degli agriturismi delle Regioni del Centro e del Nord-est. Per quanto riguarda le presenze negli agriturismi, gli arrivi nel 2019 hanno superato i 3,7 milioni (+0,4 milioni rispetto allo scorso anno), di questi 1,9 milioni sono di nazionalità italiana. Il 72% degli agrituristi ha scelto le strutture del Centro e del Nord-est e, in particolare, della (23%) e della provincia autonoma di Bolzano (16%). Il numero di aziende a conduzione femminile è pari a 8.566 (35%), percentuale che sale al 46,8% nel Sud.