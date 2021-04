I ristoratori ancora in protesta, sit-in teso al Circo Massimo

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 19:08

A

Scontri al Circo Massimo

Bloccato il traffico sulla A1

I momenti di tensione

Le misure di sicurezza

Le richieste

ttimi di tensione oggi al, a Roma, durante il sit-in "Una volta, per tutti", al quale prendono parte commercianti arrivati da tutta Italia. Nel corso della protesta, la polizia ha infatti bloccato alcuni manifestanti che avevano lasciato il presidio per tentare di dirigersi in corteo verso. A far desistere il gruppo dal suo intento anche gli altri presenti, che hanno ribadito di "non volere atti di violenza". Nel pomeriggio previsto un incontro tra una delegazione di cinque persone e il sottosegretarioa Largo Chigi.Sono alcune centinaia i partecipanti alorganizzato dalle associazioni Roma più bella, Ihn (Italian hospitality network), Tni Italia (Tutela nazionale imprese) e Lupe Roma. I primi ad arrivare sono stati imaremmani che hanno appeso a un filo mutande rotte, arancioni e gialle con accanto scritto:. I partecipanti sono in attesa dei tanti pullman previsti da molte regioni italiane. Per ora sono arrivati dalla Sicilia, da Enna, Piombino e Crema. Presenti anche rappresentanti delle lavanderie industriali, di chef e cuochi che indossano il tradizionale cappello da cucina. C'è anche il movimento artisti italiani proveniente dalla Toscana. I loro slogan, ripetuti ritmicamente, sono "Lavoro, lavoro" e "Riapertura, riapertura" Un gruppo di ristoratori, sotto la sigla '', ha bloccato il traffico invadendo la carreggiata all'altezza dell'austostrada Orte (direzione nord), sulla A1. I manifestanti protestano camminando tra le auto in coda, ferme a causa del sit-in improvvisato. Tra gli slogan urlati:Nessuna marcia, ma un presidio permanente in attesa " di notizie da Palazzo Chigi ". Questa la decisione presa dagli organizzatori della manifestazione deia Circo Massimo. Ma non tutti i partecipanti concordano con la linea adottata e vorrebbero raggiungere Palazzo Chigi. Un blando, subito rientrato, c'è stato da parte di un gruppo di donne che, mani alzate, si è avvicinato al cordone di polizia gridando:Poco prima per cercare di stemperare la tensione una manifestante ha regalato un mazzetto di fiori ai poliziotti. La zona è sorvolata continuamente da un elicottero delle forze dell'ordine.Lehanno isolato l'area attorno al Circo Massimo e chiuso le strade intorno a Montecitorio. Bloccate via dei Cerchi e via Petroselli, ma anche corso Rinascimento, via del Corso e via del Tritone in direzione via del Corso per monitorare l'eventuale arrivo di gruppi di manifestanti. Oltre venti pattuglie della polizia locale sono impegnate nei servizi di viabilità e per le chiusure. Una data certa per la riapertura delle attività , poter lavorare a pranzo e cena e posticipare il coprifuoco a mezzanotte. Sono queste le richieste che la delegazione dei manifestanti del Circo Massimo ha presentato al Governo. "Queste sono le richieste più urgenti che vengono dalla piazza - ha spiegatodi Roma più Bella che ha partecipato all' incontro con la sottosegretaria Bergamini - oltre al documento già presentato ieri da, ma ci è stato spiegato che c'è un problema in più legato al piano vaccinale ovvero eventi di trombosi anche per il vaccino J&J che di fatto rischia di bloccare tutto". Dopo una lungahanno deciso di abbandonare il presidio dandosi appuntamento lunedì prossimo a Roma.