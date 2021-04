[Serve una data certa per ripartire]. Ultimatum dei ristoratori al Governo

Primo Piano del 13 aprile 2021 | 12:06

l 13 aprile,, Federazione italiana pubblici esercizi è scesa in piazza a Roma per una protesta ordinata quanto decisa. A poco meno di 6 mesi dalla manifestazione #SiamoATerra che ha visto la partecipazione di migliaia di imprenditori in 24 diverse città italiane, Fipe-Confcommercio è tornana inper dare coralmente volto e voce all’esasperazione di un settore in ginocchio. Una manifestazione che ha previsto anche collegamenti online con molte altre piazze italiane dove erano numerose le presenze degli iscritti di FipeMentre, a ottobre, il disagio era stato espresso apparecchiando simbolicamentenelle piazze d’Italia, il 13 aprile - sempre in piazza, ma a Roma - è stata convocata l’della Federazione per chiedere direttamente al Governo, e alla politica in generale, un impegno preciso: una data della ripartenza e un piano per farlo in sicurezza. Richiesta che è stata trasmessa e rilanciata anche da altre piazze in Italia dove Fipe aveva attivato una decina di manifestazioni locali. Presenti a Roma alla manifestazione anche Fic (Federazione italiana cuochi), Anbc (Associazione nazionale banqueting e catering), Le Soste, Silb (Associazione italiana delle imprese di intrattenimento, da ballo e di spettacolo), Eurotoques, ecc. Una risposta "sociale" che dimostra come la stragrande maggioranza degli operatori vuole solo certezze e vuole iprendere a lavorare, rifuggendo da quella rabbia che inutilmente segna invece altre manifestazioni (strumentalizzate da violenti, estremisti e demagochi) che pensano di interpretare lo scontento, ma non portano ad alcun risultato pratico. E l'unica risposta per evitare un ribollire dello scontento è proprio quelo di fissare una data per ripartire in sicurezza.«Oggi abbiamo detto, con civiltà ma anche grande fermezza , che “”. Avere un futuro significa disporre di misure emergenziali adeguate, precisando innanzitutto che una cosa è aver persoper fatti contingenti, ben altra cosa è averlo perso perché obbligati a chiudere. Ma soprattutto per noi avere un futuro significa poter. Significa poter riaprire: in sicurezza, con i dovuti controlli, nel rispetto della delicatezza della situazione. Ma subito e senza un’estenuante dilazione deie un “apri e chiudi” che confonde ed esaspera le tensioni sociali», ha affermato dopo il suo intervento in piazza San Silvestro il presidente diDavanti ai rappresentati dei ristoratori, baristi, operatori dei catering, gestori di discoteche, sale del gioco e stabilimenti balneari, con la presenza di, prsidente di Fipe-Confcommercio sono state rilanciate le richieste del settore al Governo: «Esattamente come si sta facendo per i vaccini, è essenziale che il Governo si doti parallelamente di un piano preciso di riaperture , a cominciare dagli esercizi che hanno la possibilità di effettuare il, anche favorendo l’utilizzo degli, e che fondi la propria efficacia su protocolli di sicurezza rigorosi e controlli adeguati», ha sottolineato l'associazione di categoria.Prossima tappa, quindi, la ripresa del tavolo di lavoro con il ministero dello Sviluppo economico e il Cts per definire le misure che andranno applicate in ogni situazione . La convizione, infatti, è che, una volta aperte, proprio le imprese dell'ospitalità «possono dispiegare al meglio la loro funzione die di mantenimento della qualità della vita e dei livelli sicurezza».Qui di seguito il video integrale dell'assemblea.