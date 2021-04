«Dateci tempo per programmare». L'appello di ristoranti e locali

Pubblicato il 13 aprile 2021 | 16:01

Il pubblico, ordinato, per l'assemblea straordinaria di Fipe a roma

Calugi: le chiusure dimostrano la gestione inefficace dell'emergenza

Aldo Cursano, presidente vicario di Fipe

Ristoranti, un unico coro: vogliamo riaprire

Programmazione essenziale

Valentina Picca Bianchi, presidente di Donne imprenditrici di Fipe

Agganciare la (prossima) ripresa del turismo

Gavina Braccu, presidente Fipe dell'area Galluara e Sardegna del Nord

Discoteche chiuse da 14 mesi: il 40% rischia la chiusura definitiva

«Catering e baqueting sicuri, fermali è illogico»

Partecipanti all'assemblea straordinaria di Fipe a Roma

Che ne sarà dei giovani?

si riempie ancora. I ristoratori sono tornati. Ma a differenza delle manifestazioni piene di tensione dei giorni scorsi , stavolta l’ordine e l’organizzazione dihanno prevalso e incanalato rabbia e frustrazione verso uno sbocco più istituzionale ma non per questo meno acceso e cogente in termini di richieste al Governo. Lo si capisce già mentre si attende l’inizio ufficiale dell’Assemblea Straordinaria convocata dalla Federazione italiana pubblici esercizi per chiedere al Governo maggiori certezze sulledelle attività economiche. In ballo, la tenuta di un comparto importante anche per il turismo e la prossima stagione estiva.«Siamo fuori tempo massimo, per questo siamo qui. Non possiamo più assistere daimpotenti mentre le nostre imprese rischiano di fallire. Nessuno al mondo può permettersi di decidere la vita e la morte di un’e di un progetto di vita. Siamo tutti qui in modo coordinato e ordinato per metterci la faccia. Non è più accettabile rimanere chiusi pere constatare che morti e contagi continuano ad aumentare. Ecco perché è l’ora di prendere atto che c’è un modello di gestione dell’emergenza sanitaria inefficace e inefficiente che ha creato la crisi di un solo settore senza risolvere alcun problema», ha spiegato subito, presidente Fipe Toscana e presidente vicario nazionale.Insomma, le chiusure “mirate” non convincono. Anche perché espongono ristoranti, bar, discoteche, imprese di catering e banqueting adisastrose per la sopravvivenza dei vari comparti. Il tutto a fronte diconsiderati esigui mentre continuano a correre costi fissi, bollette, tasse . Ecco, allora, che l’unica via possibile è quella di una ripresa rapida. «Ho un ristorante, un bar e una discoteca. Tutti chiusi. Sono qui per manifestare perché voglio una data certa, vicina, per riprogrammare la riapertura. Non possiamo più sostenere economicamente e mentale mente questa situazione», ha affermato, presidente di Fipe Pistoia. Stessa situazione anche per, proprietaria di due ristoranti, un bar e una pizzeria a Imola: «Mi aspetto che i nostri lavoratori ricomincino al più presto perché la situazione sappiamo tutti come si sta evolvendo. Molte attività forse chiuderanno».Quello che più preme è la possibilità dila propria attività. Si vogliono finalmente mettere da parte stop&go che penalizzano il settore dell’, costretto a riaccendere di volta in volta i motori, con i relativi costi. «Sono 14 mesi che viviamo lo stesso disagio. Ci aspettiamo un piano di ripartenza e di sviluppo, una data o delle date per poter programmare . Non basta alzare laper poter ritornare a lavorare. Ci sono fornitori e collaboratori da organizzare. Soprattutto a fronte di una ristorazione che è gioco forza cambiata a causa della pandemia. Noi ci metteremo comunque lo stesso cuore, la stessa passione, la stessa attenzione. Aspetti che fanno bene anche all’attrattività turistica dell’intero Paese», ha affermato, presidente Donne imprenditrici di Fipe.certe, o per lo meno prevedibili, permetterebbero anche ai pubblici esercizi di sfruttare la prossima stagione estiva e turistica . Come nel caso dei locali sardi: «Noi inviviamo il picco nella stagione estiva. Lo scorso anno, per esempio, quando è stato possibile riaprire eravamo già al 18 maggio, con una stagione molto incerta di fronte e abbiamo fatto il possibile. Ma la gente ha la necessità di programmare le propriegià da ora perché, come abbiamo visto nel 2020, anche a fronte di una stagione davvero corta, la clientela ha risposto bene», ha raccontato, proprietaria di un ristorante a Porto San Paolo nei pressi di Olbia e presidente della Fipe dell’area Gallura e Nord Sardegna.E poi ci sono i casi particolari. Come lee i locali da ballo: «Con grande senso di responsabilità il settore che rappresento è chiuso ininterrottamente dal 23 febbraio dello scorso anno, prima che fosse emanato il lockdown dell’8 marzo. Abbiamo potuto riaprire questa estate ma solo il 10% delle aziende, quelle all’aperto, mentre il 90% è chiuso da 14 mesi. Certamente con lechiuse, con gli affitti da pagare, utenze e pochi ristori ricevuti dal Governo il 30% delle attività ormai ha chiuso completamente. Un ulteriore 40% chiuderà qualora non dovessero aprire questa estate, di fatto azzerando il settore dell’in Italia. Cosa chiediamo? Innanzitutto, una data certa per la ripartenza, con tutte le cautele naturalmente per la sicurezza sanitaria; chiediamo non ristori perché sappiamo che il governo non ne ha maper la ripartenza almeno per quelle aziende che sopravviveranno a questa pandemia; e chiediamo la concessione digarantiti dallo stato a lungo termine», ha specificato, presidente diPosizione simile, ovvero unica, anche per chi si occupa di. «Purtroppo, fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna linea guida su quello che potremmo fare in futuro. Pensate che io ho deigià fissati per maggio, ma ancora non sappiamo se le persone si possono sposare, quanti potranno essere gli invitati e quali regole dovremmo seguire per svolgere l’evento in sicurezza. Insomma, siamo in grande difficoltà», ha detto, presidente di Fipe Catania e proprietario di un ristorante e un’impresa di catering. Difficoltà generate anche da logiche poco chiare sugli stop alle attività: «Catering e banqueting, infatti, si svolgono in sicurezza grazie a numeri chiusi, partecipanti pre-registrati e controllati, tutti i protocolli implementati», ha sottolineato, presidente. Problemi che, a caduta, rischiano già di compromettere l’attività futura dei prossimi sei mesi, un anno.A pagare i vari ritardi sono in prima battuta i. Che siano imprenditori alla prima esperienza o eredi di tradizioni cuciniere tramandate da generazioni, non fa differenza. «Nella nostra categoria, i giovani rappresentano circa il 40% della forza lavoro, sia lato impresa che lato dipendenti. E siamo qui a chiedere una data per il nostro futuro . Dobbiamo programmare per garantire, da un lato, la continuità di imprese magari avviate dai nostri nonni; dall’altro, dare le stesse possibilità anche alle nuove generazioni», ha affermato, imprenditore di Ferrara e proprietario del ristorante e cocktail bar Apollo.