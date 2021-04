Discoteche, riaprire è un miraggio: il Governo ci dia un segnale di aiuto

Pubblicato il 16 aprile 2021 | 15:28

'ultimo documento redatto dallee che sarà discusso colper programmare la ripartenza dell'Italia si è concentrato suma delle discoteche non c'è traccia neanche stavolta. La preoccupazione è tanta soprattutto perchè il ministro alla Salute,ha detto che «ad ora non sono una priorità».controbatte: «Una frase indelicata nei confronti di 300mila famiglie che vivono grazie a questo settore».Ad ora sono schermaglie, ma destinate a diventare battaglia aperta se dal Governo non arriverà una data per programmare la riapertura che necessità di tempo e programmazione.- ha detto Indino - solo martedì eravamo al Mise con la Fipe e il ministro al Turismo, Massimo Garavaglia per chiedere attenzione verso il nostro mondo. Le parole di Speranza rilasciate a Porta a Porta non ci hanno certo fatto bene. Ha detto che riaprire le discoteche non è una priorità e che ciò che è successo l'anno scorso in Sardegna deve essere un monito.considerando che ci sono 300mila famiglie rimaste da un anno senza lavoro per la chiusura dei locali e poi mi chiedo: a discoteche chiuse la Sardegna è passata in meno di un mese dalla zona bianca alla zona rossa, perchè?».Considerazioni più che lecite quelle di Indino e degli imprenditori del divertimento dettate più dalpiuttosto che sul guardare alla propria attività. Del resto sperare di aprire in questo scenario un luogo chiuso con centinaia di persone non sembra essere possibile. Ma lomoltiplicando il virus senza che nessuno intervenga. E sì che controlli recenti delle forze dell'ordine hanno evidenziato quanto scarsa sia l'attenzione alle norme anti-Covid sugli autobus.a settembre e non si sapeva se, dove e come intervenire. Ma ancora oggi ci si ritrova a non capire (diciamo così...) se i contagi si diffondono nelle classi o sui mezzi pubblici. Si è scelto di punire le classi, per poi doversi difendere, scusare, prostarare a favore della didaticca in presenza.perchè i fatti della Sardegna dell'estate scorsa non possono non essere considerati con i focolai che divamparono nei locali "vip" della Costa Smeralda . Prima di tutto bisognae dove (storica ormai la diatriba tra imprenditori e Governo sulla gestione dei comportamenti esterni ai locali), poicon tanto di sanzioni severe su chi sgarra (cosa che deve valere anche per bar e ristoranti) quindi affidarsi al buonsenso della gente. I Briatore di turno proprio non sono un modello da seguire.«Non siamo dei robot - ha commentato Indino - comprendiamo la situazione sanitaria e la mettiamo al primo posto. Ma se ci guardiamo attorno e vediamo che il 90% delle attività sono aperte senza grandi risultati sul contenimento dei contagi ci facciamo domande.così da poterci organizzare al meglio. I locali hanno bisogno di mettersi a norma, di provvedere alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria». Le regole abbozate per i ristoranti e i buffet in vista di una riapertura che dovrebbe avvenire dal 26 aprile come predisposto da Mario Draghi, poco interesseranno i locali del divertimento. «Qualcuno ci proverà - ammette Indino - ma per la nostra tipologia di offerta non può funzionare. Chi vuole andare al ristorante, va al ristorante. Mangia nel ristorante della discoteca solo se poi si può fermare a ballare nel dopocena».Infine, il nocciolo della questione, è sul: «Discoteca significa socialità - spiega Indino - non possiamo pensare di andare avanti a vivere davanti ad un computer, è importante riaprire per intraprendere un percorso che ci porti ad un clima come quello pre-Covid».