Crociera, l'unico viaggio possibile. Una bolla in mare con protocolli severi

Primo Piano del 18 aprile 2021 | 05:00

Msc Grandiosa

Leonardo Massa

’unico settore del turismo che ha potuto funzionare negli ultimi mesi, praticamente dalla fine dell’estate 2020 a oggi, è stato quello delle crociere. Protocolli rigidissimi, restrizioni alle escursioni e atmosfera internazionale tuttavia hanno frenato un po’ tutti tanto che in Italia solosi è “tuffata” con una nave per garantire viaggi di una settimana.L’esperienza di questi mesi surreali l’ha raccontata, managing director di Msc Crociere tra regole da rispettare, felicità dei passeggeri e prospettive per l’estate. Da agosto ad oggi abbiamo accolto sulla nostra nave da crociera 55mila ospiti. Siamo stati fermi solo a Natale e Capodanno per via dei decreti che hanno colpito anche noi, per il resto ci siamo dati da fare. Certo, a regime ridotto perché abbiamo sfruttato solo la Grandiosa in una flotta di 18 mezzi, ma ce l’abbiamo fatta. Ci tengo a dire che il nostro protocollo è studiato nei minimi dettagli tanto da essere giò diventato una best practice per tutte le compagnie a livello internazionale, ma sarà utile anche per l’hospitality in genere. Tutti i passeggeri e lo staff effettuano un tampone nelle 96 ore precedenti all’imbarco, se negativo si può salire a bordo. Al momento dell’imbarco sottoponiamo tutti ad un altro tampone per accertarci che tutti siano sani. Una volta in viaggio si seguono le consuete norme di distanziamento e mascherine oltre ad un’igienizzazione serrata: igienizziamo le ascensori 48 volte al giorno. I sistemi di aria condizionata sono studiati in modo da igienizzare a loro volta l’aria presa dall’esterno. Ma la vera innovazione è un braccialetto che resta addosso a tutti coloro i quali sono a bordo e che, grazie ad una tecnologia installata sulla nave, riesce a individuare e registrare tutti i contatti avuti con una persona per più di 15 minuti rimanendo a meno di un metro. Dopo quattro giorni di navigazione effettuiamo un altro tampone, poi si scende a terra.Abbiamo predisposto un’area isolamento per chi viene trovato positivo e si risale a tutti i contatti avuti dall’infettato tramite il braccialetto. L’ospedale della nave è stato arricchito con 3 medici e 6 infermieri in modo da poter intervenire prontamente in caso di bisogno.Il principio è quello di mantenere la bolla creata a bordo e quindi i bus che trasportano a terra i passeggeri vengono sanificati mentre ad autisti e guide si effettua il tampone per accertare la negatività. Anche gli itinerari sono studiati ad hoc in modo da evitare il più possibile contatti con altre persone a terra.Siamo rimasti in Italia con un percorso che partiva da Genova e toccava poi Civitavecchia, Napoli, Malta, Palermo e poi Genova per una settimana. Dall’1 maggio entrerà in mare anche la Seaside che partirà da Genova e toccherà Malta, Siracusa, Taranto, Civitavecchia e Genova. Siracusa e Taranto sono due nuove mete per le crociere e questo rappresenta un aspetto positivo di questa situazione d’emergenza.Mediamente i viaggi prevedevano 2mila ospiti a settimana più un migliaio appartenente allo staff.Abbiamo individuato due cluster. Uno composto da chi conosceva già la nostra realtà ed è tornato, l’altro da chi non avrebbe mai scelto la crociera, ma che vista la situazione ha trovato nelle nostre navi l’unica risposta possibile per poter tornare ad una semi normalità. E la soddisfazione di ritrovare la socialità e di respirare un’atmosfera rilassata e normale con bar e ristoranti aperti è stata tanta.Per l’estate immaginiamo un turismo di prossimità. Noi effettueremo viaggi a medio raggio, al massimo navigheremo nel Mediterraneo ma sfruttando tanti porti italiani per imbarco e sbarco. In quest’ottica siamo la valida alternativa alla classica vacanza in un villaggio, in una seconda casa, in hotel. Ma del resto il mondo delle crociere italiane andava forte già prima: nel 2019 avevamo 820mila addetti e 14 miliardi di fatturato. Movimentavamo 12 milioni di ospiti, mentre a livello mondiale erano 30. Poi, da marzo, il crollo. Ora abbiamo bisogno di lavoro continuativo.Lo spero. Noi abbiamo 13 ristoranti e 13 bar, ci auguriamo una crescita dell’offerta tanto nella ristorazione quanto per le palestre e tutte le attività che offriamo.