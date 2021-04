Gli italiani amano Ryanair. 3 su 10 l'hanno scelta per viaggiare

Pubblicato il 20 aprile 2021 | 18:55

Italiani pazzi di Ryanair

La ricerca dell'Enac, 75% di passeggeri in meno

Ryanair davanti a easyjet e Alitalia

Le altre compagnie italiane

Fiumicino l'aeroporto più trafficato

uanto ci piace volare con. Potrebbe essere questo lo slogan deglivisto che nel 2020, tre passeggeri su 10 hanno scelto la compagnia irlandese low cost per uoversi dentro e fuori dai confini nazionali. I voli sono crollati per via della pandemia, ma questo non ha fatto altro che rafforzare il primato della compagnia. Da anni ormai Ryanair detiene il primato per distacco sui voli internazionali, ma nel 2020 ha sfiorato il colpaccio, ovvero strappare la leadership su quelli interni adÈ quanto emerge dalla lettura dell’ultimo rapporto con i dati di traffico dell’(Enac). Che confermano l’avanzata ulteriore dei vettori low cost. L’anno passato - depurando le statistiche Enac dal doppio conteggio sul segmento domestico - nel mercato italiano in 40,2 milioni hanno preso un, il 75% in meno rispetto al 2019, il periodo record. Se si vanno a vedere le tipologie di traffico quello interno è calato del 61,1% (a 12,5 milioni), mentre è più marcato quello da e per l’estero (-78,3%, 27,7 milioni), con una flessione ancora più evidente sulle: diverse nazioni non hanno ancora riaperto le frontiere.Ma è all’interno di questi cali generalizzati cheper aumentare la propria quota di mercato. Al primo posto si confermano Ryanair e le sue sussidiarienel 2020 hanno trasportato 12,25 milioni di persone in Italia, -70% rispetto al 2019. Al secondo posto resiste Alitalia che negli stessi dodici mesi ha imbarcato 6,53 milioni di persone, perdendo la stessa percentuale della low cost irlandese. Terza easyJet (considerando le divisioni inglese, austriaca e svizzera) con 4,55 milioni di clienti, in calo del 76%. Subito fuori dal podio altre due low cost:spiega lo spostamento sempre più verso i flussi low cost . Se nel 2019 i vettori a basso costo rappresentavano il 54,8 dell’intero traffico del nostro Paese, l’anno passato la quota è salita al 56,9%, lasciando il restante 43,1% alle aviolinee tradizionali. Non solo. Per la prima volta più diha volato con le prime quattro low cost (gruppo Ryanair, easyJet, Wizz Air e Volotea). Un altro 16,2% si è imbarcato su un aereo di Alitalia: l’aviolinea tricolore aumenta così la sua fetta di mercato di 2,6 punti percentuali. Sommando i valori si nota come i due terzi diSul fronte internazionale Ryanair stacca tutti gli altri con il 28,7% del mercato. Al secondo gradino easyJet con l’11,2%. Si deve guardare alle spalleche con il 7,7% (a causa anche del blocco dei voli intercontinentali) vede avvicinarsi Wizz Air (6,1%). È quasi testa a testa sui voli interni dove Alitalia si conferma prima (35,1%), ma è sulla scia del sorpasso Ryanair con il 34,4% del mercato domestico. Al terzo posto Volotea sorpassa easyJet (12,1% contro 11,5%).E gli altri vettori italiani come sono andati? Tolta Alitalia la seconda compagnia tricolore per numero di passeggeri trasportati è Neos (del gruppo) con poco meno di 403mila viaggiatori. Seguono Air Dolomiti (del gruppo Lufthansa) con circa 357mila clienti, e Blue Panorama (del gruppo) con 273 mila.A livello aeroportualemantiene il primato nazionale con 9,8 milioni di passeggeri transitati, ma il calo è comunque del 77,5%. Riduce il divariocon 7,2 milioni di passeggeri (-74,9%). Al terzo postocon 3,8 milioni (-72,2%) che la spunta su Catania per duecentomila viaggiatori. Quasi alla pari Venezia e Napoli con 2,8 milioni di persone.Se si vanno a vedere le rotte si nota il primato della Sicilia: gli aeroporti di Catania e Palermo sono stati protagonisti delle connessioni più affollate. Tra Roma Fiumicino e Catania ci sono stati oltre 650mila viaggiatori, tra lapoco meno di 551mila, tra Milano Malpensa e Catania quasi 510 mila. A livello comunitario le rotte principali sono state quelle verso le grandi capitali europee. Se si guarda alle tratte intercontinentali si nota il ruolo che hanno avuto i due vettori mediorientali -- tant’è vero che tra le prime cinque della graduatoria ci sono tre voli per Dubai e Doha.