Nessuna speranza per i locali al chiuso. Ma il Governo vara il "certificato verde"

Primo Piano del 20 aprile 2021 | 19:30

I

11 regioni puntano al giallo

Spostamenti, ecco la "certificazione verde"

Doppione del green pass europeo?

Gli spostamenti in Regione e nel comune

Dal 26 aprile si apre all’aperto e nei ristoranti di hotel, autogrill e stazioni. Restano i ristoranti-mensa

fino al 1° salta l'apertura di bar e ristoranti al chiuso

Al chiuso si apre dal 1° giugno ma con tavoli a 1 metro

Le terme aprono dal 1° luglio

Dal 15 maggio aperti nei fine settimana i centri commerciali e dal 1° luglio partono le fiere

che dovrebbe entrare in vigore il 26 aprile e sostituire quello attualmente in atto (e in scadenza il 30 del mese) procede speditochiamato a dare il proprio parere su pass per gli spostamenti, riapertura di palestre e piscine, ma sopratutto sul protocollo elaborato dalle Regioni e in cui si proponeva tutta una serie di misure per ripartire in sicurezza, ma spediti: dai ristoranti ai cinema.. E per ora nella bozza resta laPer quanto riguarda. Necessaria per spostarsi tra Regioni di colore diverso, il certificato potrà essere cartaceo o digitale e varrà sei mesi per i vaccinati e i guariti dal Covid. Il documento sarà consegnato, su richiesta dell'interessato, alla fine di un ciclo di vaccinazione direttamente dalla struttura sanitaria che effettua la somministrazione (e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato); oppure, nel caso di una guarigione, dall'ospedale, medico di base o pediatra che ha seguito il paziente. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto continueranno ad avere validità per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.Varranno invece 48 ore i certificati per chi abbia effettuato test molecolare o antigenico, rilasciati da strutture sanitarie o farmacie.previsto per l'1 giugno e a regime dall'1 luglio. In tal senso, nella bozza, si legge che «le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto». E ancora: «Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia».Per quanto riguarda, dal 1° maggio al 15 giugno, la bozza del nuovo decreto ricorda che è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari e di quattro persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nel luogo di destinazione (oltre ai minorenni).Alla fine le spinte delle Regioni, del centro-destra, nonché delle associazioni di categoria per ottenere un alleggerimento del coprifuoco e una riapertura anticipata anche dei locali al chiuso in fascia gialla, sembrano infrangersi a leggere la bozza che dovrà essere approvata dal consiglio dei ministri. Dal 26 aprile 2021,Non c’è però nessuna indicazione di cosa si intenda per spazio all’aperto … Resta poi consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (ndr).Restano comunque aperti bar ristoranti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano aperte anche tutte le attività delle mense, anche quelle trasferite in ristoranti (quindi al chiuso)., con consumo al tavolo, dalle 5 alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri. Ciò significa che il Governo potrebbe decidere in qualunque momento di portare l’orario anche a cena . E anche in questo caso non viene fissato un distanziamento fra i tavoli come si pensava di 2 metri, per cui è possibile che a questo punto resti la misura di 1 metro.Bisognerà aspettare fino al 1° luglio per, quando si apriranno anche i parchi tematici e di divertimento,

Dal 15 maggio, in zona gialla, saranno aperti anche nei fine settimana tutti i negozi dei centri commerciali, con l’esclusione ovviamente di bar e ristoranti al chiuso. Per le fiere bisognerà invece attendere il 1° luglio sulla base di precisi protocolli da predisporre. Sarà permesso la partecipazione degli stranieri, ma sulla base degli obblighi legati al Paese di provenienza.

Sport all’aperto dal 26 aprile, dal 15 maggio le piscine e dal 1° giugno le palestre

Al Consiglio dei ministri l'ultima parola

Il bolletino del 20 aprile

Sempre dal 26 aprile, in zona gialla, sarà consentito, quindi anche basket e calcetto. È però interdetto l’uso di spogliatoi. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla si apriranno le piscine all’aperto e dal 1° giugno le palestre. Mancano le decreto riferimenti più precisi rinviati ai protocolli.Dopo aver letto la valutazione degli esperti del Cts, toccherà alesprimere l'ultima parola. Il Cdm dovrebbe essere convocato per il 21 o 22 aprile, per procedere all'approvazione del documento finale non più tardi del 23 aprile.Lo scenario di oggi parla die 390 decessi. Alto ancora il numero delle vittime, ma il tasso di positività scende notevolmente al 4,1%.