Alto Adige, dal 26 aprile ristoranti aperti anche al chiuso

Da lunedì in Alto Adige si mangia anche all'interno dei ristoranti

Gli scatti in avanti reggeranno?

Al ristorante solo se vaccinati, guariti o testati

Aperture anche all'interno, una necessità

opo che ilha dato il via libera da lunedì 19 aprile ai ristoranti, ma solo all'aperto, ora tocca all': la provincia autonoma di Bolzano infatti ha decretato che da, ma avranno accesso su prenotazione solo i clienti che sono vaccinati o guariti dal Covid, oppure testati.Ad annunciare la novità è stato il governatore che nei giorni scorsi aveva detto di volersi allineare a Draghi ) il quale ha detto che l'ordinanza sarà firmata nei prossimi giorni. «Vogliamo riaprire - ha spiegato - ma non per dover poi richiudere come è avvenuto in. Per questo motivo».Per quanto riguarda il resto del Paese invecee potranno riaprire le porte, ormai sembra ufficiale, solo all'aperto nelle regioni gialle., a meno di colpi di scena. Sarà interessante monitorare l'andamento dell'Alto Adige che farà da apripista a questo ritorno verso la normalità. Le aperture anticipate dei mesi scorsi non hanno avuto risvolti positivi. Il Trentino Alto Adige a gennaio, subito dopo le vacanze natalizie (se così si potevano chiamare), ma ma di lì a poco i dati sono notevolmente peggiorati tanto da portare la regione in zona rossa . Così come la Sardegna, che da zona bianca si è ritrovata in zona rossa nel giro di poche settimane mentre le altre regioni andavano verso un lento miglioramento.Ma la provincia autonoma di Bolzano ha una strategia più sicura stavolta che preannuncia, lo stesso che il Governo dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore per gli spostamenti tra regioni. Il "green pass altoatesino" avrà un’app per smartphone, di più non si sa ma la sensazione è che sia una metodologia avanzata, rapida ed intelligente. Oltre al vantaggio di avere uno statuto speciale che permette di emanare leggi che superano, entro certi limiti, quelle del Governo l'di aprire anche al chiuso. In un territorio quasi totalmente montuoso dove le temperature di questi tempi sono ancora rigide e le piogge abbondanti (per non dire le nevicate, come successo nei giorni scorsi) poter aprire all'aperto rischia di essere una di quelle casistiche per cui è quasi più conveniente tenere chiuso., proprio mentre tutto era già stato apparecchiato.Un malessere espresso proprio al primo giorno di riapertura anche dai ristoratori trentini , contenti sì nel rivedere un po' di gente al tavolo, ma sempre sul "chi-va-là" pregando che il. Un modo di lavorare di certo non adeguato, precario, frustrante sul - ci si augura - anche il Governo nazionale metta mano. Attualmente, con questa norma delle aperture solo negli spazi a cielo aperto,, un lockdown prolungato che rischierebbe tra l'altro di creare una competitività non equa spingendo avanti alcuni a discapito di altri, già barcollanti dopo mesi di chiusure.