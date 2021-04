Il coprifuoco aiuta la montagna? Hotel di mare in allarme per l'estate

Primo Piano del 23 aprile 2021 | 16:41

Tutti a casa alle 22, anche se in vacanza

La strategia del Governo

Un favore a Spagna e Grecia...

A Cesenatico la serata inizia alle 22

A Gallipoli voglia di far tardi

arà un’per chi resta in Italia e per il? L’ipotesi non è così remota perché il coprifuoco imposto alle 22 fino al 31 luglio porta molti a pensare ad un modello di vacanza “montanara”. Impensabile chiudersi in una camera d’hotel nelle località di mare , con temperature alte e voglia di stare all’aria aperta, magari proprio in riva al mare, cenando tardi e godendosi un lungo dopo cena.per valutare di spostare a mezzanotte il “tutti in casa”, ma ci si crede poco. E comunque resta sempre il problema di fondo: sarà impossibile programmare.Impossibile per tutti, per i turisti che non potranno organizzare al meglio i viaggi dei propri sogni per quella che sembrava essere l’estate della ripartenza, per gli albergatori e tutto il mondo che ruota attorno al turismo - di conseguenza - che riceverà(forse) senza poter prevedere quanto personale predisporre, quale merce ordinare perIl ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini ha spiegato che a partire dal 15 maggio inizierà la valutazione bisettimanale dell’andamento dei contagi. La domanda però, visti i precedenti, sorge spontanea:Vero che si va verso l’estate e che il caldo è nemico del virus, ma è anche vero che i contagi continuano ad essere sopra i 16mila e i decessi sempre in un numero esorbitante, con la campagna vaccinale che va a rilento. Mario Draghi però ha specificato che le decisioni saranno prese in base soprattutto al numero di posti occupati inPer il mondo del, come ormai stiamo raccontando da giorni, si tratta di un colpo duro a cui sarà difficile far fronte soprattutto perché il settore arriva da un anno abbondante di crisi nera e in peggioramento.che sia al chiuso o all’aperto, tra gli albergatori invece c’è preoccupazione perché a saltare potrebbero essere proprio le vacanze, di quest’estate e delle prossime.Perché gli equilibri sono molto delicati considerando che all’estero i competitor principali dell’Italia - ovvero- sono molto più permissivi e rischiano dii quali non è facile pensare che anche negli anni futuri si legheranno a località più morbide in quanto a restrizioni.A mettersi le mani nei capelli sono soprattutto gli albergatori delle località di mare dove la tipologia di vacanza è spostata molto sul tardi, sulla sera, sulla notte. Chi non sogna una, una doccia in hotel e poi l’uscita in tutta calda col piacere di fare tardi e contando sulla brezza marittima? Tanti, se non tutti. Per questo pensare di prenotare inal momento sembra anacronistico.«Se rimane il coprifuoco - spiega, direttore del Grand Hotel di Cesenatico - sarà penalizzante soprattutto per chi arriva dall’estero e deve restare in hotel dalle 10 sera. Ho sentito che si parla di prolungamenti, ma bisogna sapere già adesso le regole perché soprattutto i turisti che vengono dall’estero prenotano in questo periodo e devono sapere cosa gli aspetta. La serata da noi inizia alle. Abbiamo terrazza e giardino, valuteremo, nel caso, se organizzare qualcosa in albergo per trattenere gli ospiti».Non cambia l’umore all’hotel I Bastioni San Domenico di Gallipoli (Le): «Per gli hotel sarà complicato - ha detto il titolare,- ma per bar e ristoranti sarà ancora peggio. Con queste restrizioni si ferma a monte la volontà di andare in vacanza, vale per gli italiani, ma anche per gli stranieri., il nostro numero di ospiti non altissimo potrebbe non giustificare investimenti particolari in vista dell’estate. Da noi fa caldo, la gente ha bisogno di stare fuori, di fare tardi: il».