Dall'Iva ai codici Ateco, serve più chiarezza sulla ristorazione

Pubblicato il 23 aprile 2021 | 12:05

È

L'Iva agevolata su delivery e asporto vale il 10% (ma non per tutti i beni)

La sentenza della Corte di giustizia

Cosa sono i "servizi a supporto"? Personale, servizio al tavolo, ecc.

Dall'Iva ai codici Ateco: tempo di ripensamenti?

L'alternative: maggiore differenziazione

Verso il codice unico per la somministrazione?

toccato ancora alla giustizia mettere una pezza alle falle della. La sentenza della Corte di giustizia mette un punto alla questione delladelle vendite da asporto e a domicilio. Tema centrale per il settore della ristorazione, soprattutto in un momento in cui il ritiro e il delivery hanno consolidato la propria posizione di mercato spinte dalle conseguenze dell’emergenza Covid. E che; attualmente in secondo piano dopo aver rappresentato il primo criterio per la gestione delle aperture-chiusure e dei ristori , nonché del calcolo dell’Iva.In particolare, la sentenza della Corte di giustizia ha affermato che l. La sentenza arriva dopo che, nella Legge di Bilancio 2021 , il legislatore aveva considerate soggette all’aliquota del 10% le cessioni di piatti pronti o «altrimenti preparati in vista del consumo immediato, della loro consegna a domicilio o all’asporto». Una bella riduzione rispetto al 22% iniziale.Secondo il diritto europeo, recepito dall’Italia, occorre considerare la presenza di diversi elementi: presenza di personale, esistenza di un servizio di trasmissione degli ordini, presentazione dei piatti, servizio al tavolo, esistenza di locali chiusi, ecc.. Se quest’ultimo non intende usufruire dei servizi a supporto, anche qualora presenti, allora la qualificazione da “servizio” diventa una “cessione” di beni. Con tutto quello che ne discende in termini Iva (al 22%).Il tema Iva si lega poi a quello dei codici Ateco, più volte affrontato da Itala a Tavola Al centro di grandi scontri nella prima fase della pandemia. Ma cosa sono? I codici Ateco tecnicamente identificano una attività economica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi. Nell’ambito della sicurezza del lavoro, il codice Ateco è necessario all’individuazione della macrocategoria di rischio dell’attività economica (rischio basso, medio, alto).Nelle linee guida redatte nel 2011, Inail ha infatti. Una corretta individuazione del rischio aziendale attraverso il codice Ateco è fondamentale poiché da essa dipendono le misure di sicurezza dei locali e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché la loro specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E, infine, la qualificazione in termini Iva., nel frattempo costretti a trasformarsi in mense o gastronomie per rimanere operativi. Il rischio assegnato ai bar e ai ristoranti, nonostante i rilievi scientifici (compresi ora quelli sul coprifuoco, ma fermarsi solo a valutazioni fredde, tecniche e in qualche caso pure vetuste e non veritiere è uno dei maggiori errori compiuti da marzo 2020 a oggi.«Indubbiamente la tutela della salute pubblica è prioritaria su ogni cosa, maPer la somministrazione di cibi e bevande, esiste quasi un unico codice Ateco, ragion per cui si continuano a emettere dei decreti con lo stesso criterio per tutti, ma sappiamo benissimo che il rischio di contagio da coronavirus non è uguale in tutte le attività di ristorazione, pizzerie, pub, bar ecc», aveva affermato in un’intervista Seby Sorbello , chef patron del Sabir Gourmanderie all’interno del Parco dei Principi Resort nel 5 stelle Esperia Palace Hotel a Zafferana Etnea (Ct).La decisione sull’Iva per asporto e delivery (al 10% rispetto al 22%, riservato alla cessione di beni), assieme al processo di ripensamento dei codici Ateco spinge anche versoAncora a dicembre, infatti, la stessa Agenzia delle Entrate ha ribadito che «nell'ordinamento fiscale nazionale non esiste una compiuta definizione di somministrazione di alimenti e bevande». Una sua revisione potrebbe risolvere i vari inghippi e i dubbi degli operatori che, sotto una stessa qualifica, potrebbero far rientrare attività diverse, ma tutte facenti capo allo stesso business, soprattutto in un momento in cuila ripartenza sembra a portata di mano. A questa attività, poi, si potrebbe applicare la tariffa agevolata del 10% e favorire così le diverse di modalità di consumo che può mettere in campo un punto vendita food; che sia una gastronomia o un locale stellato.