Seby Sorbello: Per locali diversi servono restrizioni diverse. Bisogna distinguere i codici Ateco

, chef patron delall’interno delnel 5 stelle(Ct) ha passato il primo turno deldi Italia a Tavola nella categoria Cuochi ( per votare clicca qui ). Sorbello vanta numerosi premi e partecipazioni in programmi tv su canali Rai, Mediaset, Alice ed è stato due volte giudice al Bocuse d’or.La sua cucina è ispirata, un territorio in cui vive in simbiosi. In tutti i suoi piatti racconta le sfumature e i sapori del vulcano, iniziando dalle, di cui è un appassionato studioso e raccoglitore.Il settore della ristorazione duramente, e in forte, come purtroppo tutti oramai sappiamo da diversi mesi, sta arrivando a un punto di non ritorno.Questo continuo e altalenante non ci permette di lavorare per poter vivere : riaprire un’attività dopo ogni chiusura ha un costo non indifferente.A mio avviso il tutto parte da ben più lontano: indubbiamente la tutela dellapubblica è prioritaria su ogni cosa, ma se si vuole seriamente aiutare il comparto ristorazione si devono iniziare a distinguere i codiciin Italia. Per la somministrazione di cibi e bevande, esiste quasi un unico codice Ateco, ragion per cui si continuano a emettere dei decreti con lo stesso criterio per tutti , ma sappiamo benissimo che il rischio dida coronavirus non è uguale in tutte le attività di ristorazione, pizzerie, pub, bar ecc.La Federazione italiana cuochi in questi mesi ha dimostrato di essere un ente ben strutturato e capace di far fronte alledella categoria, ma sopratutto di continuare a restare a fianco dei, lo dimostrano ilcontinuo con le istituzioni, i numerosi webnair, i tanti corsi di formazione online e i progetti mai arrestati, ma portati avanti nonostante le difficoltà.Il servizioè un’espressione di cucina e di servizio che non è tra le mie preferite, infatti, lo abbiamo fatto solo per ildel 31 dicembre perché abbiamo avuto tante richieste da parte dei nostri clienti. Di contro quando ci è stato permesso dai dpcm siamo stati a casa dei clienti a cucinare anche per sole 9 persone. Per me ilcon il cliente è una delle emozioni imprescendibili del nostro lavoro.Per due volte ho cucinato alladellaPremio “Italia a Tavola” a Firenze e a Bergamo e ne sono sempre stato affascinato.Essere stato inserito quest’anno tra imi ha onorato. Il risultato fino ad ora ottenuto mi fa comprendere il calore e l’affetto degli amici e di tutte le persone che continuano a votarmi. Quindi posso affermare che è unper comprendere se si sta facendo bene nella propria vita personale e professionale.