57 multe per la cena da Ferrari, lo "Sciamano" modenese di IoApro

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 12:14

S

Chiusa per 5 giorni la pizzeria di Hermes Ferrari

Le sanzioni si accumulano: quasi 5mila euro

Non valeva la pena aspettare? «Sono aperto dal 15 gennaio»

Prossima battaglia, il coprifuoco alle 22

ono state 57 le persone multate sabato 24 aprile a Modena per(«anche se a me risulta che nessuno degli avventori abbia ricevuto alcunché», ha precisato Ferrari), il ristoratore emiliano noto per essersi presentato durante le recenti proteste davanti. Motivo? Niente mascherina, ma soprattutto violazione delle misure che impedivano servizi diversi da asporto o delivery.A far scattare i provvedimenti,nel giorno in cui, tra l'altro, proprio a Modena andava in scena la manifestazione "No paura day", finita con insulti alle forze dell'ordine e diverse sanzioni per il mancato utilizzo delle mascherine. Stessa cosa occorsa nel locale di Ferreri. «. Sul posto, sabato sera alle 20, si sono presentati agenti della Digos insieme a personale della polizia locale che hanno anche notificato la chiusura del locale per cinque giorni.«Io ho fatto ricorso, deciderà poi il giudice se accoglierlo o meno. Di fatto, secondo il mio parere e quello di molti costituzionalisti, l'articolo 1 della Costituzione mi dà il diritto di lavorare e quindi quelle multe contestatemi sarebbero invalide», racconta Ferrari raggiunto al telefono nel giorno ufficiale delle riaperture.Il 26 aprile, infatti, anche in Emilia-Romagna si è tornati al giallo. Ancora pochi giorni, insomma, e Ferrari avrebbe potuto riaprire senza incorrere in alcun problema . «; una cosa che in molti non hanno avuto il coraggio di fare.Certo, l'ho fatto sapendo benissimo a cosa andavo incontro ma in questo modo ho pagato qualche affitto arretrato, le bollette, aiutato qualche dipendente che riceveva una cassa integrazione da fame, ecc. Non mi pento», spiega Ferrari.E sul motivo della multa, il ristoratore emiliano ci tiene a sottolineare chemisurazione della temperatura all'ingresso, distanziamento, gel sanificante, informazioni, ecc. Dopo un anno e mezzo, in ogni caso, abbiamo capito tutti che i ristoranti non sono fonte di contagio», conclude Ferrari. Per questo, prossimamente rivredemo Ferrari a Roma per manifestare nuovamente. Questa volta l'argomento sarà il coprifuoco alle 22. «E se sarà necessario, per attirare maggiormente l'attenzione sulla nostra categoria, sarò disposto a rivestire i panni dello Sciamano».