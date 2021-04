Altro che riaperture, sono catene! [Il no al consumo al bancone è folle]

Primo Piano del 25 aprile 2021 | 16:49

Il ministero degli Interni vieta l'uso del bancone

Si restringe la libertà di fare impresa

Salvini pensa a cancellare il coprifuco che già si riduce nei fatti...

. Mentre Salvini certifica il dissenso sul tema del coprifuoco e lancia una campagna per toglierlo e ottenere più aperture dove la situazione sanitaria lo consente (anche se il Governo lo ha già alleggerito col fatto che ,comunque, si potrà restare seduti al tavolo fino alle 22, e solo dopo, alzarsi per tornare a casa…), esplode un problema ben più urgente:Dopo che ieri Confesercenti aveva lanciato l’allarme , oggi è, distruggendo di fatto ogni possibilità di ripresa di un comparto che ha finora pagato un prezzo altissimo e ingiustificato. E questo, oltretutto, mentre montano le proteste e le azioni di protesta verso norme vessatori in tutta Italia. A volte addirittura controproducenti (c ome le manifestazioni a Chivasso insieme ai negazionisti ), ma sintono di un disagio è ormai ingestibile e incontenibile.Ma vediamo l’ultima follia del Governo. Con una circolare il(che sembra peraltro latitare sul controllo degli assembramenti di questi giorni …)prevista dal DL Riaperture. Una posizione che non può certo essere accolta con favore dalle decine di migliaia di bar e locali che si vedono messi ulteriormente in difficoltà proprio nel momento in cui si parla di riaperture, ma che a ben guardare è peggiorativa di quanto era già in vigore.La circolare, infatti, introduce una limitazione ulteriore che non esiste nel DPCM del 2 marzo, al quale l’ultimo decreto del Governo fa esplicitamente riferimento, perchè introduce una. Il consumo al banco, regolato dai protocolli su distanziamento e capienza degli esercizi, permette infatti in molti casi di snellire il servizio evitando assembramenti all’esterno ed è l’unica modalità di lavoro per numerosissime attività che non dispongono di spazi esterni.Oltre alla questione dell’importanza di regole chiare e sensate per garantire l’ordine pubblico e la legalità, vi è peraltro anche un tema non secondario di sopravvivenza delle imprese, ed è a questo che si richiama lacon un intervento del presidente, secondo il quale «viene chiamato DL Riaperture e poi invece si trovano sempre nuovi fantasiosi modi per restringere la possibilità alle nostre imprese di lavorare bene.Secondo l’interpretazione del ministero dell’Interno, per i bar al 26 aprile le misure restrittive sono addirittura peggiori di quelle che per mesi hanno adottato in zona gialla, perfino quando di vaccini non c’era traccia. Oggi, con oltre 17 milioni di somministrazioni vaccinali e 4 milioni di persone guarite dal Covid, si impedisce di effettuare il consumo al banco e lo si fa con un’interpretazione ministeriale. È una mancanza di rispetto e un danno secco verso 130mila imprese che hanno già pagato un prezzo altissimo per le misure di contenimento della pandemia, senza alcun beneficio evidente sul piano sanitario. Per questo chiediamo al più presto un intervento del MISE». Ma dal ministero dello Sviluppo economico al momento non giunge alcun segnale, quasi che un ministro non sappia o non debba sapere cosa fa un altro collega.E dalla politica non è che vengano segnagli più incoraggianti.nonostante da più parti, ultima la ministra Mariastella Gelmini, si dica che nell’arco di 2-3 settimane, potrebbe essere rivisto in base all’andamento dei contagi. Ma Matteo Salvini come detto, va avanti dritto e sui social ha lanciato una(in mattinata ne erano state annunciate già 20mila). «Noi donne e uomini liberi d’Italia», si legge nella sottoscrizione per aderire all’iniziativa (su legaonline.it/nocoprifuoco) il cui hastag è #nocoprifuoco, «chiediamo la cancellazione dell’insensato coprifuoco e la riapertura di tutte le attività nelle zone (gialle o bianche) in cui il virus sia sotto controllo». Salvini ha detto: «Combattiamo questo pregiudizio per cui qualcuno vede solo rosso, per ideologia vede solo rosso. Oggi è il 25 aprile: parliamo di libertà. Il coprifuoco fino a luglio non ha nessun senso, nemmeno fino a maggio. Se saremo 10 mila è un conto, se saremo 100 mila o un milione...». E poi: «Io e la Lega daremo l’anima dentro al governo, perché le battaglie si combattono stando dentro e non uscendo o scappando, cercando di limitare la prepotenza di chi vede solo rosso, divieti, chiusure e coprifuoco»Immediate le risposte dal, che con Francesco Boccia parla di «. Nessuno vuol tener chiuso il Paese, ma basta con la demagogia», mentre lagetta acqua sul fuoco annunciando che il coprifuoco verrà presto rivisto in corso d’opera, come già chiarito, mentre già fin d’ora annuncia che si potrà sforare rispetto alle 22. «C’è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera - ha dichiarato la Gelmini - . Ma voglio chiarire un punto:». Un chiarimento necessario: il ritorno verso il proprio domicilio o residenza dopo le 22 non sarà sanzionato se fino a quell’ora si sarà stati a cena al ristorante. E poi, parlando dell’ultimo decreto, ha osservato: «Si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno. Le riaperture sono una vittoria per gli italiani. Quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche».