Dark kitchen di successo? Servono le attrezzature giuste

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 15:45

Dark kitchen e delivery: sicuri di essere attrezzati al meglio?

Con le giuste attrezzature, maggiori standard di qualità e velocità

La domanda se la sono posti i partecipanti allla seconda sessine del webinar Trend Talk: Tutto sulle Ghost Kitchen organizzato da. Il tema, infatti, è stata la gestione delle "cucine oscure" , ossia quelle strutture pensate per l'evasione dei soli ordini d'asporto o delivery senza posti per sedersi al tavolo.Ad affrontare direttamente la questione della dotazione tecnica è stato«La ristorazione deve reinventarsi e fare un uso migliore delle attrezzature esistenti». Detto diversamente, per uscire dalla crisi in cui sono state gettate dall'arrivo della pandemia le imprese della ristorazione devono cambiare, riorganizzarsi per colmare quella quota di clienti persi durante le fasi più acute dell'emergenza. Delivery e asporto, infatti, hanno fatto la parte del leone sopratutto durante i periodi di lockdown innescando un cambiamento delle abitudini di consumo che sono destinate a rimanere.Per questo, secondo Twells,. «I ristoratori stanno già soddisfacendo il 60% dei requisiti di una ghost kitchen.. A queste però devono anche aggiungersi delle migliorie in termini di, due asset essenziali per capitalizzare al meglio i prodotti realizzati all'interno delle dark kitchen. La raccomandazione di Twells è che gli operatori si appoggino a imprese cooperative, capaci di fornire servizi capillari e verticali. Anche se un punto deve rimanere fermo:L'importante è avere la forza e la volontà di investire anche in un momento di difficoltà. Come dimostra il caso italiano , con le riaperture del 26 aprile, il problema principale delle attività di ristorazione al momento è quello di fare il massimo con meno. Dopo mesi e mesi di chiusure, infatti, la liquidità a disposizione è poca e solo a fronte di una certa progettualità c'è la volontà di dotarsi di strumenti nuovi, aggiornati.Sulla stessa linea di Twells si è espresso ancheche ha parlato di come far funzionare una cucina fantasma con una serie di accorgimenti che non richiedono molti cambiamenti ma solo piccoli accorgimenti per. Per esempio: l'utilizzo di piatti ottimizzati per il trasporto , semplificazione della produzione con ricette snelle e di facile realizzazione all'interno di spazi contigentati, un riconoscimento immediato del brand a partire da una coerenza che va dal marketing alla materia prima.Ma dove collocare questi format riadattati? Per Leuschner le opzioni non mancano. Si va dalla ghost kitchen con un sito produttivo per più brand o condiviso da diversi operatori,durante periodi difficili, come ad esempio durante una pandemia. «È una classica situazione win-win», secondo Leuschner. In questo modo, i grandi operatori si avvicinano ai clienti e quelli più piccoli ottengono una fonte di reddito affidabile., per esempio, senza sostenere costi di capitale e di lavoro», ha rivelato Leuchner.